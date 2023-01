¿Refuerzo top? La figura del Mundial que jugaría con Messi por pedido del DT de PSG

El último día del mercado de pases en Europa puede venir con grandes sorpresas. Es que los grandes clubes del Viejo Continente, que hicieron algunas grandes operaciones durante el primer mes de 2023, podrían conseguir algunos movimientos de última hora para completar sus planteles. Y Paris Saint-Germain, por pedido del entrenador Christophe Galtier, podría contratar a una figura del Mundial de Qatar 2022 para ser compañero de Lionel Messi.

Hakim Ziyech, figura del Chelsea, podría ser compañero de Messi en PSG.

El entrenador del PSG confirmó que el departamento de gestión deportiva del club está trabajando para llevarse a Hakim Ziyech, estrella de la sorprendente Marruecos que consiguió el cuarto puesto en Qatar y del Chelsea inglés: "Estamos trabajando en un trato por Hakim Ziyech, es verdad y las charlas están avanzando. No quiero decir nada más porque es jugador del Chelsea".

Sobre el cierre del mercado, el club francés podría cerrar al marroquí, que juega como extremo por la derecha en su Selección y que quedaría como relevo de las grandes figuras del plantel, como Messi, Kylian Mbappé y Neymar, fijas en el ataque.

Galtier no quiso dar más precisiones sobre posibles llegadas o salidas, sobre todo después del empate en el último minuto ante Reims que dejó a PSG con su segundo partido consecutivo sin ganar en la Ligue 1: “La ventana de fichajes se comentará cuando se cierre. El club está trabajando, el Presidente y Luis Campos (secretario técnico) están trabajando en la ventana de fichajes. No tengo que comentar sobre posibles llegadas o salidas".

"No se hará nada porque empatamos contra el Reims. Ha habido una reflexión sobre la ventana de transferencias durante mucho tiempo. Pero este equipo ha estado funcionando bien durante meses, no hay razón para que el rendimiento no pueda volver mientras todos se esfuercen", explicó el entrenador del PSG.

Si bien no se conocen demasiados detalles sobre la operación, Ziyech, de 29 años, podría llegar a préstamo con opción de compra o que el PSG le compre a Chelsea un porcentaje de su ficha. Así, Messi tendría un nuevo compañero que ya la rompió en Ajax, aunque no tuvo un gran rendimiento en Inglaterra.