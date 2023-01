Messi reveló qué habló con Riquelme tras hacerle el Topo Gigio a Van Gaal: "Él había tenido..."

La primera entrevista de Lionel Messi tras levantar la Copa del Mundo con la Selección argentina dejó muchos títulos y otras perlitas. El capitán fue protagonista de muchos momentos para la historia en el Mundial de Qatar 2022, pero sin dudas que uno de los más importantes fue el partido ante Países Bajos en general y su cruce con Louis Van Gaal en particular. Tras convertir el 2-0 parcial, la Pulga emuló a Juan Román Riquelme con el Topo Gigio de cara al entrenador neerlandés, un viejo "enemigo" del ídolo de Boca.

En charla con Andy Kutneszoff para Perros de la Calle, el 10 de la Albiceleste aseguró que su excompañero y actual vicepresidente del Xeneize le habló tras vencer a la Naranja por penales: "Salió en el momento [...] Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona… Román siempre que habla de mí tiene títulos de ese estilo y hablamos muy seguido con él”, reveló.

Además, Messi agregó: "Escribía siempre después de los partidos, hablaba con él, no solo en el Mundial. Siempre hablo de vez en cuando con Román".

Días atrás, Riquelme se refirió al festejo de Messi contra Van Gaal, con quien tuvo una relación tirante en su etapa en el Barcelona: "Creo que algo había declarado Van Gaal… qué va a ser. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol. Vos al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo, besarlo, para que no te quiera ganar. Cuando el que mejor juega se enojó, no tenés chances de ganarle. Es imposible. Por eso la declaración de Van Gaal para Argentina fue muy buena", explicó el exjugador.

Por otra parte, Messi aclaró que no se sintió bien con todo lo sucedido durante y post victoria ante Países Bajos en la denominada Batalla del Lusail: "Cuando termina todo eso no me gusta, no me gusta eso que hice, después eso de ‘Andá pa' allá’… Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa muy rápido. No te da para pensar en nada, uno reacciona cómo reacciona, pero no estaba nada pensando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también".

Finalmente, Kutneszoff le preguntó por la cantidad de artículos que surgieron a partir de la frase 'anda pa allá, bobo' y el 10 sonrió, pero mantuvo la postura: "Lo sé, ja. Fue natural. Reaccioné de esa manera. Habían pasado muchas cosas con ese jugador y un par más, momentos de tensión, cruces… Que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta, muy reciente… Sé que hay de todo", cerró.