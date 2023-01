Messi y la conmovedora historia de la estampita que lo hizo quebrar: "Estoy seguro que..."

Luego de repasar lo ocurrido en el Mundial de Qatar, la entrevista exclusiva que Lionel Messi realizó con Andy Kusnetzoff tuvo un momento muy emotivo cuando una oyente de "Perros de la Calle" contó un deseo que pudo hacerse realidad. Juliana, tiempo atrás, envió una carta contando una historia que conmovió a todos.

Junto con Thomas, su marido, crearon estampitas en la que se puede ver a Leo como un santo más y viajaron al Mundial de Rusia 2018 para regalárselas a los hinchas argentinos. Esa Copa del Mundo no terminó de la manera deseada y el joven falleció en 2020 en un accidente cuando Juliana estaba embarazada. Su hijo nació el día después de la consagración de la Selección argentina en el Maracaná y Andy no solamente cumplió, si no que armó un momento realmente conmovedor.

"Thomi lo amaba y su sueño era que en Rusia Leo se enterara, que pidiera verlo para darle un abrazo. Entonces resurgí lo de las estampitas y dije: 'quizás en una de esas se entera y le cumplo el sueño a Thomi que en algún lugar estará mirando esto", contó la joven sin saber que del otro lado estaba Messi escuchándola. "Hola Juli", le dijo Leo y confesó: "Ya la sabía, ya la había escuchado. Le mandé mensaje a Andy que había hablado sobre el temo y bueno, acá tengo la estampita".

La estampita.

"Perdón que te diga esto pero seguro que él me vio levantar la copa desde algún lado", aportó y continuó con la voz entrecortada por la emoción: "Tengo muchos seres queridos que se fueron y deseaban verme campeón con la Selección. Estoy seguro que desde algún lado también lo disfrutaron, así que gracias por haberme por hecho llegar la estampita".

¿Qué dice? Thomas cambió la letra del Padre Nuestro con frases dedicadas al rosarino y lo llamó el "Messi Nuestro": "Messi nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Vengan a nosotros tus lujos, hágase tu voluntad, de jugada o de pelota parada. Danos hoy la gambeta de cada partido y perdona nuestra ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia, y líbranos del mal fútbol. Amén".