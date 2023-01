La decisión del DT de Huracán sobre Merolla que retumba en Boca: "No está..."

Mientras los rumores se enfocan en la posible llegada de Miguel Merentiel, Boca sigue moviéndose para satisfacer la principal necesidad que tenía para este mercado de pases: la zaga central. Las negociaciones por Sergio Barreto están caídas, pero el Xeneize sigue en charlas con Huracán para hacerse con Lucas Merolla. Precisamente, el Globo tomó una decisión que sorprendió y, de algún modo, ilusiona en el club de la Ribera.

Merolla, de 27 años, está en el radar del Xeneize por ser capitán y una de las grandes figuras del equipo de Parque Patricios, de gran campaña en 2022. Si bien las ofertas de Boca y el Riga de Letonia lo sitúan lejos de Huracán, Diego Dabove lo puso como titular en el debut ante Defensa y Justicia. No obstante, el DT tomó una decisión totalmente opuesta para el compromiso ante Yupanqui por Copa Argentina: no convocó al Flaco para el partido de este miércoles.

"El Flaco está entrenando con nosotros, es el capitán del equipo. Jugó normalmente y muy bien el otro día en Varela. No está concentrado y no va a jugar el partido de Copa Argentina porque vamos a rotar, no por nada raro. Después la situación contractual la está manejando él con su representante y con los dirigentes, uno lo que intenta es brindarle tranquilidad", aseguró Dabove en conferencia de prensa.

Merolla estuvo presente en el triunfo de Huracán por 4-2 en Florencio Varela.

Por otra parte, se refirió a la situación contractual y los rumores de una posible salida de Merolla: "Él es un chico criado en el club, un referente, capitán y siempre ha manifestado la intención de irse bien del club. Después obviamente que estas son negociaciones que llevan tiempo y seguramente se estará buscando lo mejor para todas las partes, aunque está también la posibilidad de que siga con nosotros".

Más allá de esta decisión, lo cierto es que Boca y Huracán estarían lejos en los números. Según informaron diferentes periodistas, el Xeneize creería que lo que pide el Globo es demasiado dinero para un jugador que queda libre en junio, mientras que en La Quemita ven como una "vergüenza" la oferta que llegó desde La Boca.