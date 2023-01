Té para tres

De un lado de la mesa, Roger Federer. Del otro, Rafael Nadal. El convite lo completa Novak Djokovic. No hay cabecera porque la jerarquía, a veces, no conoce de podios. Justo ellos tres, que vivieron todas sus doradas carreras mirando de reojo esa trituradora de carne llamada ranking.

La reciente coronación de Nole en Australia actualizó la tabla y la fría estadística dirá que se ubica en la cima junto con el español como los más ganadores de Grand Slam de toda la historia (con 22) y que un poco atrás quedó la vitrina del suizo, a quién el retiro lo depositó en el salón de los elegidos.

Nole rey en Australia, una imagen repetida.

¿A quién le importa saber quién es el que más ganador de los tres? Digo, han sido veinte años en un nivel superlativo, compitiendo, superándose, exigiéndose al máximo. Cada uno potenció e hizo mejor al otro y esa batalla, netamente deportiva, será recordada por años.

Roger, genio sin tiempo.

Y en estos lares del mapa, donde manda la pelota número cinco, muchas veces nos perdemos el privilegio de disfrutar de monstruos caídos del póster. Sacando Messi-Ronaldo, no hay otro pan y queso con el puntín tan apretado en la galería histórica de deportes.

Rafa quiere seguir ganando. Insaciable.

En los recientes veinte años se disputaron 77 torneos grandes, de los cuáles solo diez no fueron ganados por el big three: Marat Safin (Australia 2005), Gastón Gaudio (Roland Garros 2004), Stanislao Wawrinka (Roland Garros 2015 y US Open 2016), Andy Murray (US Open 2012 y Wimbledon 2016), Juan Martín Del Potro (US Open 2009), Marin Cilic (US Open 2014), Dominic Thiem (US Open 2020) y Danil Medvedev (US Open 2021).

Delpo con Djokovic. El argentino es uno de lo ocho que le arrebató un Gran Slam al big three.

Rafa ya cuenta 36 junios y la cuenta de Novak no esta muy lejos (tiene 35) por eso el reloj de arena empieza a gastarse sus últimos granos. Quedarán por delante en las hojas del calendario Roland Garros, Wilbledon y US Open en sus capítulos mil. Habrá algún torneo de menor importancia también por ahí, no mucho más. Aprovechemos que todavía el eclipse es parcial.