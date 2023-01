La revelación de Luciano Benavides sobre el accidente que sufrió Brabec: "Impactó la cabeza contra..."

La tercera etapa del Rally Dakar estuvo marcada por dos situaciones. La primera tuvo como protagonista al mal clima que terminó suspendiendo parte del tramo y la otra por el abandono de Ricky Brabec.

El campeón 2020 sufrió una caída en el kilómetro 274 y el primero en pasar por el lugar fue Luciano Benavides. El salteño contó, al finalizar el tramo, que el estadounidense lo superó ya que venía más rápido, y de pronto se lo encontró en el piso. Se bajó de su motos, llamó al helicóptero y contó cómo lo encontró.

"Después del refueling lo encontré en el suelo, estaba muy mareado y le dolía el cuello. Me quedé con él hasta que llegó la atención, así que estuve más o menos once minutos parado. Le pegó a una piedra que no se veía e impactó con la cabeza y le dolía mucho el cuello, tenía sangre en la boca. Espero que no sea nada", contó Benavides.

Luego, sobre su actuación, resumió: "De ahí salí, solo, anduve prácticamente todo el día solo y mantuve el ritmo inteligente hasta el final y creo que no fue malo. Fueron 450 kilómetros duros, hoy un poco más de arena, bastante rápido, había arena y piedra así que bastante peligroso".

Según la clasificación de la especial, el salteño finalizó en el puesto 22 a 25m49s de Daniel Sanders, quien se adueñó del tramo que tuvo final en Ha'il. En la general, por el momento, se sitúa en el 15 lugar a poco más de media hora del australiano.