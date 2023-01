La etapa se detuvo por las malas condiciones climáticas y Chicherit festeja en Ha'il

uD83CuDFC1 Stage 3?? - Cars uD83DuDE97



At CP3, where the race has been stopped, @GChicherit set the best time, he wins Stage 3.



Provisional top 3:

uD83EuDD47 Guerlain Chicherit

uD83EuDD48 Henk Lategan

uD83EuDD49 Orlando Terranova



uD83DuDD34 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2023 pic.twitter.com/GDlXNbQwBn