El dramático relato de Chaleco López luego una etapa donde pudo perderlo todo

Francisco "Chaleco" López perdió la punta de la general de los T3, aunque pudo haberlo perdido todo. El chileno cedió mucho terreno en la segunda etapa del Rally Dakar y vivió un dramático momento cuando intentó cruzar un río que, debido a las lluvias, había crecido de manera repentina. Al bajar del auto, ya en el campamento de Ha'il, relató lo sucedido.

"Empezó a caer una tormenta y la fue cada vez más fuerte, había un pequeño río que finalmente no era un pequeño río , sino que un tremendo río, nos quedamos ahí y en cinco minutos prácticamente pasó el agua por arriba. Nunca me bajé del auto, porque si me bajaba sabía que lo iba a perder", contó López.

En la misma línea, agregó: "Flotamos varios metros, quedamos al otro lado, nos sacó un camión, ahí paramos un buen rato para que se secara todo. La carrera ya la descartábamos. Mucho frío, hipotermia y estuvimos a punto de perder el auto que fue lo más complejo".

"A Juan Pablo (Latrach Vinagre, su navegante) prácticamente casi se lo lleva el río, las imágenes antes que llegara el helicóptero fueron más complejas, porque yo estaba al otro lado del río y fue tanta el agua que el auto flotó y eso me dejó al otro lado del río y Pablo cruzó al otro lado y ahí casi se lo lleva el río, pero pudo cruzar", cerró el chileno.

Las imágenes del tremendo momento fueron subidas a las redes sociales de la competencia, donde se puede observar la enorme adversidad que debieron superar y que, además, no fueron los únicos en quedarse atrapados en el agua.