La fuerte frase del Kun Agüero en plena fiesta del Barcelona de Ecuador: "Agarrame bien la..."

Sergio Agüero volvió a jugar al fútbol y revolucionó Ecuador. El argentino fue invitado por Barcelona para ser parte de la tradicional "Noche Amarilla" y los fanáticos enloquecieron al verlo con la camiseta de uno de los clubes más importantes de ese país. Dejó destellos de su calidad y salió temprano tras venir tocado por una lesión sufrida durante la Kings League. "Estaba para jugar más", dijo después en la transmisión que realizó en vivo por Twitch, donde reaccionó al resto del partido al filo de la cancha.

Y justamente durante el rato que estuvo charlando con los fans del conjunto ecuatoriano, el Kun se sintió tan cómodo que tuvo un exabrupto que se volvió viral. Mientras leía los comentarios, uno le escribió buscando dejarlo mal parado pero Agüero redobló la apuesta con una respuesta muy picante.

"Un saludo para... ah si claro... él quiere que diga Elber Galarga.... dale ese chiste ya fue. Si querés te digo agarrame bien la v...", soltó el campeón de América con la Selección argentina. En pocos minutos, el video recorrió las redes sociales y, lejos de recibir rechazo, la mayoría le festejó el chiste al Kun que nuevamente se volvió tendencia por su reacción.

Luego, sobre la fiesta, expresó: "Yo sentía que me iba a quedar alguna, pero el DT me sacó... me voy a ir a las piñas, ja". Pero luego, en diálogo con José Chatruc, tiró una frase que sorprendió a muchos y algunos entendieron que anticipó una posible vuelta al fútbol: "Ojo, si me pongo bien físicamente, yo creo que estoy para seis meses e, ojo...".

Barcelona venció a Mushuc Runa y levantó el trofeo como ganador de La Noche Amarilla en la que, además, despidió a Matías Oyola, que ingresó al campo en lugar del argentino que le envió un mensaje directo a Messi para que vaya a Ecuador a disfrutar de la ciudad y el estadio: "Hay que decirle que venga. La gente no para de cantar, le dicen el Monumental y está impecable".