La decisión de Chiqui Tapia con Mascherano tras la eliminación de la Sub 20

En declaraciones tras la eliminación de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, Javier Mascherano sembró dudas acerca de su futuro como entrenador del combinado nacional y expresó que es el único responsable de lo sucedido.

"No tengo mucho para decir, no hay excusas. Acá el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo. Lo mejor, ahora, es volver a Argentina, estar tranquilo y vuelvo a repetir: muy agradecido por la oportunidad", aseveró el exjugador de Liverpool y Barcelona. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la renuncia no es oficial, el presidente de AFA pretende que Mascherano siga en el cargo.

Tanto Gastón, como Esteban Edul, coincidieron en la información y escribieron en sus redes sociales que "Tapia quiere que Mascherano siga e intentará convencerlo. El DT está golpeado y tomará la decisión, pero tiene apoyo dirigencial". De esta manera, luego del encuentro que protagonicen ambos, se definirá la continuidad del entrenador al frente de la juvenil.

Una eliminación tan temprana desde la edición del 2013 cuando el torneo Sudamericano se desarrolló en Argentina. En aquella edición, que tuvo lugar del 9 de enero al 3 de febrero, la Selección se despidió en primera ronda luego de dos derrotas, un empate y una victoria.

Entre otros jóvenes que ya resonaban en el fútbol de Primera, el director técnico Marcelo Trobbiani contó con las presencias de Ricardo Centurión, Juan Musso, Lisandro Magallán, Matías Kranevitter, Luciano Vietto, Alan Ruiz, Manuel Lanzini y Lucas Melano, entre otros. Ese certamen tuvo como sedes el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el Bicentenario de San Juan.