La fuerte reflexión de Ancelotti por la "falta de identidad" del Real Madrid: "No la tenemos porque..."

Sin vueltas, sin rodeos. Cuando unos se jactan de jugar bien al fútbol y de tener un estilo de juego definido, Carlo Ancelotti da vuelta la página y asegura que no tener una identidad de juego es lo que le gusta, porque quiere un equipo que haga muchas cosas bien. El entrenador del Real Madrid, acusado de "falta de fútbol" justamente por esa ausencia de "identidad", explicó en conferencia de prensa que no le interesa tenerla.

"Han dicho esto cuando hemos ganado la Champions el año pasado, 'sin fútbol', entonces es bastante normal que digan esto. El fútbol lo tenemos, a veces lo hacemos bien, a veces menos. El Real Madrid no tiene una identidad clara de su fútbol por la simple razón que no quiero tenerla", aseguró tajante el técnico italiano, cuatro veces campeón de la Champions League y de la Supercopa de Europa, además de dos Mundiales de Clubes.

En ese sentido, Ancelotti fue por otra forma de ver el fútbol y afirmó: "Yo quiero tener un equipo que sabe hacer muchas cosas. Por el hecho de que no tenemos una identidad clara lo pasan como que no tenemos fútbol. El fútbol lo tenemos, no uno solo. A veces lo hacemos bien, a veces no, esto es normal".

Por otra parte, el italiano se refirió a los momentos de los partidos y apuntó a las críticas contra su juego: "En el fútbol hay momentos de dificultad, lo sabemos bien. Hay que tener la cabeza fría. Eso es todo. En los momentos de dificultad es importante tener esto. El fútbol te da la oportunidad de salir. El buen momento puede entrar rapidamente. Hay que estar concentrado siempre".

El Real Madrid viene de vencer 3 a 1 al Atlético de Madrid en un clásico caliente en el Santiago Bernabéu, con una remontada en el alargue después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Ancelotti, quien pasa por su cuarta temporada en su segunda etapa al frente de la Casa Blanca, fue el último campeón de la Champions League y La Liga, además de ganar la Supercopa de España y la Supercopa de Europa 2022.

Actualmente, el equipo Madridista se encuentra segundo en La Liga detrás del Barcelona de Xavi, a cuatro puntos a falta de la mitad del torneo de 38 jornadas. Los de Ancelotti recibirán este domingo desde las 17 a la Real Sociedad en el Bernabéu.