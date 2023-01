La firme decisión de Boca con la posible venta de un juvenil a Europa

Valentín Barco es una de las grandes promesas de las Inferiores de Boca, y ya es pretendido por varios clubes del exterior. El chico, quien termina su contrato en diciembre de 2023, tuvo una oferta concreta desde el Getafe español para irse y Juan Román Riquelme se refirió a la misma en televisión, con mucha expectativa de que llegara a buen puerto. ¿Qué pasó? Finalmente, el pedido que hizo el Xeneize en la negociación no tuvo una respuesta positiva desde España y el juvenil se quedaría en el club azul y oro, con la posibilidad de renovar su contrato por un año más.

Según informó el periodista deportivo César Luis Merlo, la operación por Barco con el Getafe por ahora está caída: "Salvo un cambio de última hora, no se hará lo de Barco al Getafe. La oferta era de u$s 4M por el 50% y el club quería u$s 1M más, pero las trabas están en el otro 50% de la ficha. Riquelme buscará renovar el contrato que vence en diciembre 2023 por un año más".

Si bien el propio Román había asegurado que la oferta por el lateral izquierdo juvenil ya había sido respondida y daba gestos de que era muy probable que la transferencia se realizara, la decisión de Boca fue pedir más dinero por el jugador y plantarse en la negociación. Por el momento, sin embargo, no hay acuerdo con el club español.

¿Qué había dicho Riquelme sobre la oferta por el jugador de 18 años?: "Con Barco tuvimos una oferta de Getafe. Salió 15 días antes de que viajemos a Arabia. Hemos dado la respuesta de que estamos de acuerdo siempre y cuando se cumplan algunas cosas que les hemos pedido. Si no sale adelante lo de Getafe, acá hemos tenido reuniones con Adrián Rouco y el padre del jugador. Ellos pretenden renovar por un año más", explicó el dirigente a ESPN.

En ese sentido, el ídolo de Boca agregó: "Pidieron dos o tres condiciones, que es lo que hacen siempre los representantes, que está perfecto porque es su trabajo. A nosotros nos parece que está a nuestro alcance, y si no llegamos a un acuerdo con Getafe, que tendría que ser lo más lógico, renovaremos como lo pidieron ellos por un año más. Esperamos que el chico siga creciendo, ojalá que si es en el Getafe pueda crecer, y si es acá en Boca seguiremos cuidándolo y preparándolo para que el día de mañana pueda ser un jugador profesional".

Consultado por Sebastián Vignolo por la posibilidad concreta de que se realizara el pase, Riquelme completó: "Creemos que hay muchas chances de que sea así, y si no, el representante y el padre pidieron dos o tres cositas, una de ellas es no aumentar la cláusula de salida. Si no sale lo del Getafe, vamos a firmar con el jugador con las pretensiones que nos pidió el representante, que no nos parece que sea nada del otro mundo, el chico renovará por un año más que es lo que pidieron ellos".

De esta forma y de no darse una mejora en el ofrecimiento desde España, Barco renovaría su contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2024, sin aumentar la cláusula de salida de 15 millones de dólares que tiene en su vínculo actual.