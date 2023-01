El tremendo blooper de Andrada y su posterior descargo en Instagram: "Demostraron..."

Esteban Andrada, ex arquero de Boca Juniors, le dio la vuelta al mundo. El actual arquero del Monterrey protagonizó un tremendo blooper en lo que, por suerte para él, fue triunfo de su equipo por 2-1 ante Puebla. Cuando el primer tiempo moría y el marcador estaba 0-0, el mendocino se equivocó y su compatriota, Federico Mancuello, no perdonó.

El cotejo se jugó en el estadio Cuauhtémoc, y Mancuello (ex Independiente y Vélez) abrió el marcador a los 44 minutos, igualó Alfonso González a los 64 y a los 70 el uruguayo Rodrigo Aguirre estableció 2 a 1 final. Con este resultado, el Puebla se quedó con cuatro puntos y el Monterrey llegó a nueve unidades quedando como líder con un cotejo más jugado.

En el vencedor jugaron los argentinos Esteban Andrada (ex arquero de Lanús, Arsenal y Boca), Rogelio Funes Mori (ex River) y Germán Berterame (ex San Lorernzo). Durante el complemento, el DT se inclinó por el ingreso de Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).

El mendocino se expresó en las redes sociales.

Post partido, Esteban Andrada no dudó y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los fanáticos y, además, agradecerle a sus compañeros por haber logrado dar vuelta el marcador y cosechar los tres puntos en condición de visitante, luego del inesperado blooper que cometió.