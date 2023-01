La tajante postura de Di María sobre las declaraciones de Ibrahimovic: "No le..."

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer". Con esta declaración Zlatan Ibrahimovic encendió la temperatura durante la jornada del jueves.

Tras las palabras del sueco, las cuales no tardaron en darle la vuelta al mundo, uno de los primeros que puso el pecho y no dudó en responderle fue Sergio Agüero. El Kun, fiel a su estilo, recogió el guante y no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a los dichos del delantero.

En una de sus transmisiones en vivo, el Kun lanzó: "De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?. Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar".

Di María se refirió a las palabras del sueco, actual delantero del Milan de Italia.

Ahora, durante la jornada del viernes, quien se refirió a los dichos de Ibrahimovic fue Ángel Di María. El Fideo fue consultado sobre los dichos del delantero en su diálogo con el diario deportivo Olé pero, sin pensarlo ni siquiera un segundo, su respuesta fue tajante: "No le dimos bola".

Con respecto a la alegría de haberse coronado campeón en el Mundial de Qatar 2022, Di María sentenció: "Era lo que más deseábamos, lo que más queríamos lograr. Es imposible de olvidarse. Van a pasar los años, lo veo en los jugadores que tienen 50 y 60 años ahora y que ganaron el Mundial, y siguen hablando de los temas, y se siguen acordando de cada momento que vivieron. Es imposible de olvidarse".