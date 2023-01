La reacción de Pusineri ante la amnistía que favorece a Boca contra Atlético Tucumán

Si hay un club que se vio beneficiado, en cantidad, por la amnistía que resolvió la AFA para los jugadores que arrastraban suspensiones desde 2022, es Boca. Claro, porque el Xeneize había terminado con siete expulsados en la final del Trofeo de Campeones ante Racing e iba a comenzar la Liga Profesional 2023 con sanciones por doquier. Ahora, el técnico Hugo Ibarra podrá poner a casi todos, ya que Frank Fabra se fue a la Selección de Colombia y Darío Benedetto mantiene su sanción, más extensa, de cuatro partidos por un fuerte gesto contra los árbitros. Y Lucas Pusineri, entrenador de Atlético Tucumán que se enfrentará este domingo al equipo azul y oro en La Bombonera, se refirió a la polémica decisión de la entidad madre del fútbol argentino.

"Yo pregunté cuál era la situación y me dieron una explicación de que había muchos futbolistas y hacía tres meses no había fútbol y bueno... Como una expresión de deseo, espero que esto pueda seguir mejorando a futuro, que no se cambien mucho las cosas y que sea lo más reglamentario posible", explicó Pusineri, descontento con el cambio constante del reglamento.

"Esta decisión no ha cambiado en nada nuestro plan de trabajo. Muchas veces, uno se sorprende, pero digamos que es parejo para todos. Nuestro plan sigue siendo el mismo", agregó el técnico de Atlético Tucumán en conferencia de prensa.

El Tribunal de Disciplina levantó las sanciones a aquellos futbolistas que debían cumplir con tres fechas o menos de suspensión. Por eso, Boca finalmente podrá contar con Luis Advíncula, Alan Varela, Guillermo Pol Fernández, Sebastián Villa y Diego González ante el Decano (no podrá jugar Darío Benedetto, a quien le dieron cuatro partidos, en tanto que Frank Fabra fue cedido a la Selección colombiana).

A su vez, Pusineri opinó de la designación de Jorge Baliño como árbitro del partido de este domingo, después de que fuera el encargado del VAR en el último duelo disputado ante el Xeneize (donde Atlético Tucumán protestó por un codazo de Carlos Zambrano a Ignacio Maestro Puch en el área que no fue sancionado como penal, en el triunfo del equipo de Ibarra por 2 a 1): "No puedo objetar, no quiero que se transforme en algo sacado de contexto, pero sí con las dificultades de que las cosas tienen que mejorar".

"Desde mi lugar, deseo que tenga un muy buen partido y que el árbitro pase desapercibido. Significa que ha hecho un buen partido. Miremos hacia adelante, con mejores perspectivas. Esperemos que la toma de decisiones sea lo más equitativa posible para todos los equipos del fútbol argentino", afirmó Pusineri.

Además, el DT del equipo tucumano comentó: "Presiento que estamos bien, que el equipo fue agarrando rodaje y ritmo con los partidos que disputó. Siento que podemos andar muy bien. La esperanza e ilusión de mantener un equipo competitivo es lo que queremos ver todos".

Finalmente, sentenció: "El torneo anterior estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo. La imagen del equipo fue muy buena. Buscamos que sea lo mismo, que los futbolistas en cancha puedan jugar cómodos, que puedan rendir, que puedan encontrarse. Ese contagio positivo ojalá se transforme en una alegría para todos los que defendemos a esta institución, que es ganar el partido".