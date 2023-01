La histórica marca que alcanzó Gastón Revol en el rugby seven

El campeonato que inició en Sydney no es uno más para el rugby seven argentino. Gastón Revol, emblema del equipo, se convirtió en el jugador con más torneos en la historia del certamen, compartiendo la cima con el británico James Rodwell, ambos con 93 participaciones.

"El récord no es mi objetivo. Es tentador ser el jugaor con más torneos peor la verdad, es un dato menor. Siempre digo que mis logros deportivos son para la gente que me quiere y siempre me apoyó", dijo el capitán a horas de alcanzar la marca.

Luego del argentino y del inglés, completan el selecto top cinco de presencias: el británico Dan Norton con 92 participaciones y los emblemas neocelandeses Tim Mikkelson (con 91 y el jugador con más encuentros disputados en la historia de All Blacks 7s) y el ex capitán DJ Forbes (tiene 89).

Para Revol es toda una vida ligado al Seleccionado nacional. Debutó con la camiseta albiceleste en el 2009 y continúa siendo competitivo a sus 36 años. En su intachable carrera figuran tres copas del Mundo (Moscú 2013, San Francisco 2018 y Ciudad del Cabo 2022) y dos Juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020).