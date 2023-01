El pícaro comentario del Kun que incomodó a Vignolo en ESPN: "Te gusta porque..."

Este sábado, desde las 20.30, Sergio Agüero será la estrella invitada a participar de la denominada Noche Amarilla. Esta es la jornada en la que Barcelona de Ecuador presentará oficialmente al plantel que competirá a lo largo de la temporada 2023 y, además, el club dará a conocer la indumentaria que vestirá a lo largo del año.

Ya instalado en Ecuador a la espera del evento, el Kun brindó una entrevista al programa F90, de ESPN. Luciendo una campera amarilla con una manga y detalles negros, el exjugador de la Selección argentina se refirió a la invitación que recibió por parte del elenco de Guayaquil.

Fiel a su estilo, Agüero aprovechó para lanzar un picante comentario que dejó visiblemente incómodo a Sebastián Vignolo. Luego de que el conductor del programa resaltara la indumentaria que lucía, el Kun aprovechó para expresar: "Aparte a vos te gusta porque es color amarilla, Pollo".

Con una sonrisa que dejaba a las claras la incomodidad de la situación que estaba atravesando, el periodista soltó: "Me gusta el amarillo. El amarillo y negro de Peñarol me encanta, me parece espectacular. Es un color que además me queda bien, vos me viste con una remera verde, amarilla y azul".

Sin pelos en la lengua, terminando de dar las referencias sobre los gustos futbolísticos de Vignolo (Boca por sobre River), Agüero manifestó: "Sí, sí. Te queda bien. La blanca y roja no te queda bien". Esto provocó las risas del resto de los periodistas presentes en el estudio.

Para terminar de defenderse, con un notorio nerviosismo, el conductor sentenció: "Sí que tengo, como no. Estás loco. Tengo una del Rojo espectacular, tengo una del Rolfi Montenegro.. Estás loco, vos me viste con todos. Me viste con la remera roja y blanca, me dijiste que me queda pintada".