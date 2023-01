El desopilante comentario de Di María al recordar el mano a mano con Países Bajos: "Y ellos pa'..."

A poco más de un mes desde su finalización, el Mundial de Qatar 2022 se sigue festejando en cada rincón de Argentina. La Selección, encabezada por Lionel Messi, logró cortar la sequía de 36 años sin gritar campeón mundial. Uno de los jugadores claves para que esto suceda fue Ángel Di María.

El Fideo sufrió una lesión que lo marginó de algunos partidos, pero llegó con lo justo a la final. Como si fuera poco convirtió un gol (el segundo) y fue una de las grandes figuras del mano a mano con Francia disputado el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail. A la hora de recordar el camino de la Albiceleste hacia el título, el atacante se frenó en el partido de cuartos de final ante Países Bajos.

Argentina venció a Países Bajos a través de la tanda de penales.

Sobre todo lo que se habló en aquel momento con respecto a la reacción de los jugadores de la Selección argentina, Di María soltó: "Puede ser que hayamos festejado en la cara. Pero fue después del partido, no antes. Ellos hablaron antes del partido, nosotros siempre con respeto"

Parafraseando a Lionel Messi en su discusión con el famoso número 19 (Weghorst), expresó: "Scaloni fue siempre a la conferencia con respeto al rival y ellos no lo hicieron de esa manera: hablaron de los penales, de Messi, de que con diez jugadores no podés jugar, que si no corren los 11... Después es normal que uno tenga esa calentura, va por dentro. Terminás ganando y se demuestra lo que es Argentina y el argentino, y ellos pa' casa".

En cuanto a la tanda de penales, Di María sentenció: "Querían hacer lo del Dibu pero ellos. Cuando fue Enzo Fernández a patear, me metí adelante, para que lo dejen ir tranquilo. El cuarto árbitro no decía nada y era una falta de respeto. Una cosa es que lo haga el arquero, que estás mano a mano, y otra que un jugador de mitad de la cancha se meta. Nosotros somos los más grandes y bancamos a los pibes, lo hice con esa intención. Quedó ahí y todo lo que pasó, fue por la calentura de que hablaran antes".