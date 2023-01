Tenso cruce entre Chavo Fucks y Mariano Closs en ESPN: "No des cátedra de..."

Como suele suceder diariamente la pantalla de ESPN, por algunos minutos, muestra el pase entre los programas que están terminando y los que se encuentran a punto de comenzar. Este jueves, cuando F12 y F90 compartían un momento al aire, se dio un interesante cruce entre Mariano Closs y Diego Fucks.

En este contexto, el disparador fue el estilo de juego de Fernando Gago. Ambos comunicadores intentaron plasmar sus posturas luego de repasar los resultados obtenidos por la Academia en el último tiempo, donde contó con Pintita sentado en el banco de suplantes del elenco de Avellaneda.

“¿Por qué querés invalidar lo que pensamos?. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿qué fútbol te gusta? porque casi todo lo que vemos, no te gusta”, lanzó con claras muestras de fastidio Closs.

El Chavo, sin perder el tiempo respondió: “A mí también me gusta como juega, pero en los momentos decisivos se cayó. El periodismo tiene que tener sentido crítico, sino no es periodismo". Sin pelos en la lengua, el relator sentenció: "No des cátedra de periodismo”.