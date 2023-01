La picante respuesta de Agüero a Ibrahimovic por sus polémicos dichos contra la Selección: "Te querés..."

Sergio Agüero fue uno más durante el tramo final del Mundial de Qatar. El Kun, campeón de la Copa América con la Selección argentina, no pudo jugar por su problema cardíaco pero tanto el cuerpo técnico, como el plantel, lo invitaron a compartir la concentración y hasta se dio el gusto de levantar la Copa. Es por eso que, al escuchar los dichos de Zlatan Ibrahimovic sobre sus excompañeros saltó en su defensa en un video que dura más de diez minutos y no tiene desperdicio.

El sueco, que sacó de la bolsa a Lionel Messi, expresó que estaba "preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

El Kun, entonces, recogió el guante y lo atendió durante una transmisión en vivo en la plataforma Twitch: "Raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera...".

"De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?. Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar", agregó con ironía.

El Kun también levantó la Copa.

Luego, en medio de su respuesta, recordó lo ocurrido con el Canelo Álvarez y Messi: "Me parece que en esta no tenés razón. Al final es tu opinión. como como pasó con Canelo, cada uno opinó... Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, que ni siquiera están en los últimos Mundiales".

"Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo. Esto es fútbol. A veces se juega bien, a veces mal, a veces se juega bien siendo pillo adentro de la cancha. Siento que también me tiraste a mi, porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa", cerró el ex Manchester City y Barcelona. Picante, duro y habrá que ver si el sueco acusa el golpe, o lo deja pasar.