El jugador clave que Martín Demichelis pierde para el debut de River en Santiago del Estero

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, no tiene definido el once que saldrá a la cancha para jugar el próximo sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero pero sí se confirmó que no podrá contar con un futbolista clave: Agustín Palavecino. El volante sigue trabajando diferenciado por una molestia muscular y podría estar disponible para la segunda fecha.

En total, contando a "Pala", serán cinco los futbolistas que no tendrá a disposición el entrenador para el debut: Paulo Díaz (se hizo una artroscopia por una lesión meniscal), David Martínez (tendinopatía rotuliana), Nicolás De la Cruz (limpieza de rodilla) y Matías Suárez (sinovitis crónica). Con la amnistía de la AFA que le posibilita contar con Andrés Herrera, las dudas se mantienen en la zaga central con el acompañante de Jonatan Maidana que saldrá de Leandro González Pirez o Emanuel Mammana.

Agustín Palavecino no estará en el debut.

Asimismo, Felipe Peña Biafore ya se despidió de sus compañeros para sumarse a Arsenal de Sarandí a préstamo sin cargo ni opción por una temporada. Por estas horas haría lo propio Flabian Londoño Bedoya, el delantero que pretende Unión de Santa Fe.

Por último, el cuarto refuerzo de River, el venezolano Salomón Rondón, llegará a Buenos Aires el fin de semana y la idea es que a más tardar el lunes se presente en el entrenamiento en el predio de Ezeiza tras la firma de contrato. El delantero ya se hizo parte de la revisión médica en España y mañana tiene previsto volar a la Argentina.

El plantel volverá a entrenarse mañana y Demichelis parará el posible equipo que sería con Franco Armani, Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Pablo Solari, Miguel Borja y José Paradela. Por la tarde, la delegación partirá a las 19.45 y el hospedaje será en el Maria's Hotel, de La Banda.