La terminante decisión de River con el pase de Elías Gómez a Racing

Un pase que estaba casi hecho y que se cayó prácticamente a último momento. Es la transferencia de Elías Gómez de River a Racing, que fue dada de baja por decisión del equipo Millonario, en medio de declaraciones del entrenador Martín Demichelis sobre las lesiones de algunos futbolistas que redujeron la capacidad de trabajo del plantel en la pretemporada.

Así lo informó Juan Cortese en TyC Sports Verano, donde indicó que el pedido de Demichelis y su equipo fue que no se realizara el pase: "Desde el cuerpo técnico le bajaron el pulgar para que se vaya a Racing. Se queda en River. Esto fue oficialmente informado entre las dirigencias. También ya lo sabe el futbolista", aseguró.

Esta decisión es puramente deportiva, claro, y se entiende después de que el técnico de River declarara este miércoles que en las últimas dos semanas trabajó con apenas 21 jugadores de campo: "Les cuento una intimidad. Hace dos semanas enteras entreno con 21 jugadores de campo más tres arqueros. El plantel es grande en cuanto a nombres, la problemática de jugadores lesionados que tenemos no me permite entrenar con muchos. Tengo 21 jugadores de campo", explicó el DT.

Además, agregó un punto que parecía avisar que la transferencia de Gómez no se iba a realizar: "Es por eso que no va a haber muchas salidas en el mercado. No vine a echar a nadie, quería conocerlos a todos y agradecido estoy a los jugadores que se pusieron desde el primer día a competir y a entrenar", contó Micho.

Por otra parte, la salida que sí se dará en River es la del juvenil Felipe Peña Biafore, quien se irá a préstamo a Arsenal de Sarandí por un año, sin cargo y sin opción de compra. En ese sentido, Demichelis también había dado indicios en conferencia de prensa al asegurar que algunos juveniles se irían para sumar minutos en otros clubes.

"Lamentablemente tenemos la problemática de Matías (Suárez), como de algunos más, que es un poco un futuro incierto si va a estar para la próxima semana, dos, tres, cuatro, cinco o seis semanas. A mí no me permite descuidarme en el armado del plantel y quedarme con solo 22 jugadores de campo", comentó en primer lugar.

Finalmente, agregó: "No le quiero frenar el crecimiento y la carrera a nadie porque dentro del plantel hay jugadores jóvenes que deberían salir para tener una suma de minutos a lo largo de la temporada, pero al tener un futuro incierto de cuándo voy a volver a contar con ciertos jugadores me tengo que cuidar, ¿no? Soy responsable del armado del plantel". Así, con la confirmación de la salida de Peña Biafore, se comprende que la decisión de Demichelis es no contar con el central por el momento pero sí que tenga la posibilidad de sumar tiempo en Primera División en otro club.