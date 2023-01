El polémico veredicto de Zlatan Ibrahimovic sobre Messi y la Selección argentina: "Leo ganó todo, pero..."

Zlatan Ibrahimovic siempre dice lo que piensa, sin importar a quien va dirigido el mensaje. En esta oportunidad, el sueco fue consultado sobre la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar y el futbolista lanzó un polémico veredicto sobre lo ocurrido. Elogió a Lionel Messi, con quien compartió equipo en Barcelona, pero fue lapidario con el resto del plantel.

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", expresó Zlatan que, antes de comenzar el certamen, no ocultó el deseo de ver al rosarino levantando la Copa. En la entrevista con France Inter, Ibrahimovic reconoció lo hecho por Kylian Mbappé y le envió un mensaje alentador: "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé"

Y, acto seguido, disparó sin filtro contra el resto de los integrantes de la Scaloneta: "Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

Sus dichos tienen que ver con que, a su entender, los argentinos no fueron buenos ganadores por diferentes episodios que protagonizaron durante el Mundial, como en los partidos ante Países Bajos, en cuartos de final, o contra Francia, en la recordada final, y en los festejos donde hubo cargadas picantes contra algunos futbolistas franceses.

Mientras tanto, Zlatan se encuentra en plena recuperación de la operación a la que se sometió el año pasado por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su reaparición en las canchas sea para fines de febrero o los primeros días de marzo, aunque algunos medios indican que Milan tendrían decidido no renovar su contrato.