La aclaración sobre la bomba de Messi que sorprendió a París y revolucionó Barcelona

Luego de haberse consagrado con la Selección argentina en el Mundial de Qatar, la gran pregunta que se hace el mundo del fútbol es cuál será el futuro de Lionel Messi. El rosarino está recién iniciando la segunda mitad de la temporada en el PSG y apareció un rumor bomba que revolucionó Barcelona.

Es que el periodista catalán Gerard Romero expresó que la renovación del contrato que lo une al club parisino estaba lejos de concretarse y esa información ilusionó a varios hinchas culé que pretenden verlo en el Camp Nou. Sin embargo, esta noticia fue rápidamente desmentida por Gastón Edul quien tiene contacto directo con el rosarino.

"A día de hoy, no hay nada con Barcelona. Más allá de intereses mediáticos y algunas palabras de Laporta, no hubo nada. El único club que está negociando con Messi es el PSG para seguir hasta junio del 2024. Si hay algún cambio lo vamos a avisar. Es más, en los próximos días habrá una reunión que fue acordada en Qatar y todavía no se dio", expresó el cronista de TyC Sports.

Esta información, además, se asemeja a lo dicho por Fabrizio Romano quien conoce muy bien el mercado europeo: “La situación de Messi no ha cambiado. Pronto se llevará a cabo una nueva reunión con el Paris Saint-Germain para discutir la duración del nuevo contrato y luego firmarlo…Leo planea seguir en París, se habló de pacto verbal en diciembre".

"Lo que se me dice que es Messi está cerca de aceptar la oferta del PSG. Ambas partes quieren seguir juntas. Jorge Messi y PSG ya discuten los tiempos del contrato, salario y formas, pero todos esperan que el trato llegue a buen puerto", cerró el italiano. Al parecer, entonces, el rumor fue solamente eso y los caminos del rosarino siguen conduciendo a París.