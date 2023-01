La picante frase de Lewis Hamilton sobre su relación con Max Verstappen en la Fórmula 1: "Tal vez tenga..."

El duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por ser el mandamás de la Fórmula 1 rememoró a los viejos mano a mano entre leyendas que hicieron de la categoría la más atractiva de mundo. El enfrentamiento entre el británico y el neerlandés alcanzó su pico de tensión en 2021 y bajó un poco en 2022 por el amplio dominio del piloto de Red Bull. No obstante, el siete veces campeón del mundo alimentó el fuego de cara a esta nueva temporada.

En charla con el sitio neerlandés Formule1.nl, el corredor de Mercedes, que suele utilizar su importantísima figura para llevar agua para su molino desde los micrófonos, aseguró que no existen inconvenientes con SuperMax, al menos desde su esquina: "A la gente le gusta hablar de que hay problemas entre Max y yo. Hay montajes que son cuentos de hadas, lo respeto", explicó.

Precisamente, la manipulación de declaraciones y mensajes por la team-radio fue el principal motivo por el que Verstappen no participó de la última temporada de Drive To Survive, la serie de F1 en Netflix. Pese a coincidir en eso, Hamilton lanzó un dardo hacia el piloto que le quitó su octavo campeonato: "Es mucho más joven, así que tal vez tenga un problema conmigo", disparó.

Hamilton junto a Alonso y Verstappen, dos de sus grandes rivales a lo largo de su carrera.

Sin embargo, el británico, que buscará alcanzar la cifra récord de 300 presencias en la Fórmula 1, dejó abierta la posibilidad de que esto no tenga que suceder en 2023: "Pero no estoy seguro de eso y en realidad asumo que no. Aunque no puedo hablar por él", cerró y dejó la pelota del lado de Verstappen.

Más allá los históricos choques en Silverstone y Monza en 2021, Hamilton y Verstappen tuvieron otros encontronazos en la temporada que consagró como bicampeón al joven de Red Bull. Una de esas maniobras se dio en el Gran Premio de San Pablo, el último antecedente de este duelo de pilotos para los libros de historia.