Sébastien Ogier destrona a Loeb al lograr su novena victoria en Montecarlo

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), ocho veces campeón del mundo, volvió a coronarse en la prueba más icónica del Mundial de Rally y con su novena victoria se despega de su compatriota Sébastien Loeb al frente de los ganadores de la prueba. El francés, líder desde el primer tramo de la carrera, tenía la espina clavada del año pasado cuando un pinchazo en la penúltima especial lo privó de un triunfo que ya acariciaba y le entregó a Loeb la chance de ganar por octava vez.

En los cuatro tramos del domingo, Ogier quiso dejar las cosas claras desde el principio apuntándose sendos 'scratches' 8 en el 15 y el 17), para llegar al último con 23.5 segundos de ventaja sobre el finlandés Kalle Rovanpera (Toyota) que acabó segundo y el belga Thierry Neuville (Hyundai), que fue tercero.

"Es brutal. Me encanta este rallye. Es el que me hizo soñar desde el principio y me alegro mucho por Vincent. Para mí es bonito, pero para él es un sueño conseguir su primera victoria. Todavía tenemos que disfrutar de estos momentos y por eso seguimos aquí en el WRC, para conseguir algunas victorias como ésta. Ganar una prueba famosa como el Monte no tiene precio", dijo Ogier.

Esta atípica edición del Rally de Montecarlo, con las carreteras prácticamente secas y en la que la gestión de los neumáticos blandos fue fundamental, Ogier aventajó finalmente a Rovanpera en 18.8 segundos y en 44.6 a Neuville. El español Dani Sordo (Hyundai) finalizó en la séptima posición a 3:47.5 del vencedor.

Rovanpera minimizó la victoria de Ogier al apuntarse el último tramo (Power Stage) y situarse a sólo 3 puntos del francés en la primera clasificación, 26 por 23, mientras que Neuville suma 17. La segunda cita del campeonato será el Rally de Suecia, que se disputará del 9 al 12 de febrero.