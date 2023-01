Los Pumas 7s vencieron a Nueva Zelanda y se quedaron con el Seven de Hamilton

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, se quedaron con la medalla de oro en el torneo de Hamilton, en Nueva Zelanda, al doblegar a los All Blacks en la final por 14 a 12. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, de esta manera, se quedó con esta nueva etapa del Circuito Mundial y ahora se ubica tercero en la clasificación general.

La gran final comenzó con Los Pumas 7s sin desesperarse por tener la posesión del balón, pero con un notorio nerviosismo, algo que Nueva Zelanda no perdonó. No obstante, el seleccionado albiceleste tuvo una gran mejoría en el segundo tiempo y con las conquistas de Santiago Álvarez y Marcos Moneta, junto con un excelente despliegue defensivo y la revisión del TMO en la última jugada por un try mal cobrado para los All Blacks 7s, se terminaron llevando el encuentro y el oro.

Argentina había concluido en la segunda posición en la zona D, tras derrotar a España (20-5) y Canadá (29-14), además de perder con Sudáfrica (14-17). En los cuartos de final derrotó a Islas Fiji por 19-10 y en la semifinal había dejado en el camino a los Estados Unidos por 24-14. El mendocino Rodrigo Isgró fue elegido como MVP de la final.

Los Pumas 7s no se metía entre los cuatro mejores de una etapa del Circuito Mundial desde la de Vancouver en abril de 2022, certamen que también ganador. Otro dato a destacar es que Argentina únicamente en 2005 y 2009 había llegado al podio en una etapa disputada en este territorio.