El enorme elogio de un discutido arquero de la Selección al Dibu Martínez: "Cualquier cosa que diga es..."

A despecho de que buena parte de la comunidad futbolera argentina cristalizó su trayectoria en el célebre error que cometió ante Croacia en el Mundial de Rusia, el entrerriano Willy Caballero es un arquero muy respetado en Europa y con esa autoridad ponderó al marplatense Emiliano "Dibu" Martínez, elegido como el mejor del puesto en Qatar 2022.

"Emiliano, como le digo cada vez que lo veo, se ganó la confianza y el amor de todos, se metió a la gente en el bolsillo", subrayó y agregó: "Cualquier cosa que diga es pequeña comparada con lo que consiguió. Porque primero logró su oportunidad, que era lo más difícil, después continuidad, después darle tranquilidad a la defensa de que el iba a estar siempre ahí, salvar penales".

Caballero quedó marcado por aquel gol que recibió en Rusia.

"Por primera vez en muchos años, no se discute sobre el puesto del arquero y eso es bueno es sano. Tenía que pasar. Era necesario. Porque eso se traduce en que cuando te viene un mano a mano en el último segundo contra Australia, todos tienen confianza de él. Se traduce también en que si te viene una tanda de penales, toda la gente empuje con fuerza positiva y confianza para que Emi vuele y alcance pelotas difíciles", continuó elogiando a Martínez.

Respetuoso, cordial, distendido, el arquero de 41 años, surgido en las divisiones menores de Boca, recordó lo ocurrido en Rusia y dejó en claro que no tiene secuelas anímicas: "Seguí peleando y batallando la temporada siguiente en Chelsea y combatí esos demonios, como se dice; dándole duro al trabajo dentro de la cancha y al cerebro también. Y eso me ayudo a tener revancha jugando más de una vez incluso con un grandísimo arquero enfrente mío".

Además, en la extensa entrevista realizada por la agencia Télam, Caballero habló sobre su retiro: "Quedé libre de Chelsea con la cabeza pensando en conseguir un equipo para jugar, ya sea en España o donde sea. Y el fútbol me cerró las puertas, así que pase 6 meses prácticamente retirado, pero no me rendí y seguí entrenando y buscando con mucha de y fuerza para que alguna oportunidad aparezca. No le tengo miedo al retiro. Me siento fuerte y preparado para el post-carrera".