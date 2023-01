El desopilante gesto de Mbappé imitando a Dibu Martínez

Ya pasó más de un mes de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 pero, como era de esperarse, los recuerdos se encuentran latentes en cada fanático. Durante la máxima cita mundialista se vivieron diferentes situaciones que quedaron grabas a fuego y, muchos de ellos, llegaron a hacerse tatuaje.

Uno de los principales apuntados por sus particulares formas de festejar fue Emiliano Martínez. El Dibu, pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni en la coronación de la Albiceleste, realizó una serie de bailes en las dos tandas de penales que le tocó atajar durante el torneo.

El Dibu fue elegido el mejor arquero del Mundial.

Además, luego de ser reconocido como el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022, el oriundo de Mar de Plata tuvo una peculiar idea. A la hora de recibir el trofeo (un guante dorado), decidió realizar una particular seña que le valió las críticas de una infinidad de personas.

Pese a esto, el gesto de Martínez le dio la vuelta al mundo y no hay argentino que no haya dado referencia de ello a lo largo del último mes. En las últimas horas quedó registrado que no solo los argentinos son los que decidieron replicar esta actitud del Dibu.

En las redes sociales se viralizó un video de, nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Al delantero del París Saint Germain, que fue goleador del Mundial de Qatar 2022, se lo puede observar saliendo de las instalaciones del club de la capital francesa y, con lo que parece un trofeo en sus manos, imitó al arquero de la Selección argentina.