Un ídolo de Boca destrozó a Benedetto tras la derrota con Racing: "No puede ser..."

Este viernes, en el marco de la Supercopa Internacional, Boca cayó ante Racing por 2-1. Además de la polémica generada por el penal sancionado por Fernando Rapallini en el último minuto, los fanáticos del Xeneize manifestaron su bronca por el poco juego que mostró su equipo.

En este contexto, quien se refirió al presente del equipo de Hugo Benjamín Ibarra fue nada más y nada menos que Alberto Márcico. El Beto, en su diálogo con Boca de Selección, apuntó contra Darío Benedetto y otros jugadores tras la caída en el primer partido oficial del año.

Márcico apuntó contra el Pipa y, además, le dejó un consejo a Juan Román Riquelme.

"Hay un partido que Benedetto dejó de ser Benedetto, que es el partido de la Libertadores (ante Corinthians), después no volvió. Sí hizo el gol con River, que le cayó la pelota en la cabeza, de acuerdo. Pero después del partido que tuvo en la Copa, es otro. Y hoy Benedetto no puede ser el 9 titular de Boca. Necesitamos un 9 diferente. Tiene que levantar mucho. El equipo necesita en ataque", comenzó el ganador de tres títulos con la camiseta del Xeneize.

Sin pelos en la lengua, Márcico añadió: "Estamos flacos en equipo, honestamente. El caso de Benedetto o de Roncaglia, no están pasando un buen momento; Sandez tampoco. Boca necesita jugadores que tengan un nivel superlativo. Necesita refuerzos indiscutidos: arriba, en el medio y dos arriba. Roncaglia tuvo un rendimiento que no es acorde a Boca, creo que tampoco podría ser un buen suplente".

Sobre lo que necesita el equipo de Ibarra para dar pelea en la temporada, soltó: "Boca se tiene que reforzar, eh. No podés así. Faltan tres o cuatro jugadores titulares a este equipo. No puede ser que te empaten el partido así, hay cinco jugadores de Boca contra tres de Racing. Defensivamente se fueron todos los centrales, no se puede así, y eso que García hizo un gran partido. Tampoco te pueden hacer ese penal en el último minuto, aunque es muy injusto. Ni siquiera lo llama el VAR, increíble...".

Para finalizar, Márcico le envió un consejo a Juan Román Riquelme y compañía: "Ahora andá a cantarle a Gardel, quién se va a acordar que salimos segundos... Si fuera dirigente de Boca yo haría que no jueguen estas Copas, esto no es una copa de campeones, no hay nada, si Boca ganó los dos campeonatos. Después pasa esto con estos penales que te cobran... Boca no tiene que aceptar y obligar a la AFA a que haga torneos verdaderos. ¡Cómo le vas a dar dos estrellas a Racing de esta manera!".