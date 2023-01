La afirmación sobre Paolo Guerrero que Gago paró en seco tras ser campeón: "Todavía no..."

Racing es campeón otra vez de la mano de Fernando Gago tras superar 2 a 1 a Boca en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional, con los tantos de Johan Carbonero y Gonzalo Piovi. El entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa después del triunfo y se refirió a la posible llegada de Paolo Guerrero, después del fuerte rumor de que la incorporación al equipo de Avellaneda ya estaría cerrado.

Gago, consultado por el delantero peruano tras ganar el título en Emiratos Árabes, contestó respetuosamente pero dejó en claro que el arribo de Guerrero todavía no está hecho: "Todavía no está confirmado. No está con nosotros así que no me corresponde hablar".

El entrenador de Racing agregó instantáneamente: "Es importante irnos hoy sabiendo que arranca en una semana el torneo, festejar, obviamente disfrutar estos días, pero con la cabeza puesta en la primera fecha del torneo".

Por otra parte, el técnico no se puso objetivos particulares para lo que viene, aunque después de ganar dos títulos a un partido parece que la Liga Profesional fue lo que quedó pendiente: "En todas las competiciones necesitamos estar en competencia, tenemos que tratar de ser un equipo que pelee cada título. El tiempo dirá para qué estamos, pero sin dudas que este equipo va a seguir creciendo. De mi parte, voy a intentar que sigan mejorando como equipo y como futbolistas".

Además, Gago se refirió a la jugada del penal cobrado por Fernando Rapallini por una mano de Agustín Sández, que generó muchísima polémica: "Me dijeron que fue penal, pero todavía no lo vi".

Finalmente, respecto del partido, el DT de Racing afirmó: "Yo creo que el primer tiempo mantuvimos el partido jugando donde queríamos. Nos faltó ese último pase que lo encontramos en algunas situaciones. El partido lo tuvimos controlado en gran parte. En el segundo tiempo se cortó un poco. Tuvimos 20 minutos donde perdimos el juego y el balón".