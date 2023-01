El motivo por el que Ibarra eligió a García y no a Romero contra Racing

La principal duda de Boca para el partido contra Racing por la Supercopa Internacional era en el arco, con todo lo demás claro. Es que Hugo Ibarra se debatía entre Agustín Rossi, Sergio Romero y Javier García. El primero fue descartado porque firmó su precontrato con Flamengo y se irá libre a mitad de año, y por eso se esperaba que Chiquito pudiera debutar oficialmente en la final. ¿Por qué el técnico eligió a García?

Javier García, titular en el partido entre Boca y Racing.

En principio, la elección entre los dos ex Racing tuvo un componente fundamental en el aspecto físico: para jugar una final no se puede regalar nada, y Romero todavía no se encuentra al 100% por algunas molestias. El cuerpo técnico, en ese sentido, entendió que no se podía arriesgar y había que tener a un arquero en condiciones plenas para un encuentro importante.

Después de que Boca contratara al ex Selección argentina para competir con Rossi, quien había dado una respuesta negativa a la oferta de renovación, García parecía pasar a estar como tercer arquero del equipo. Igualmente, la decisión de quien era el titular indiscutido y adorado por la gente de irse a Flamengo libre, más los problemas físicos de Chiquito, hicieron que para Ibarra la primera opción sea justamente García.

La otra sorpresa del entrenador del Xeneize para el encuentro ante los de Fernando Gago fue que ni Rossi ni Romero fueron al banco, sino que el arquero suplente fue Leandro Brey. Chiquito, con apenas 45 minutos con la camiseta azul y oro ante Everton de Chile en el amistoso de la semana pasada, no llegó bien físicamente para la final en Abu Dhabi.

Para Boca viajaron los cuatro arqueros y quizás fueron los dos menos esperados los que quedaron citados para el encuentro por la Supercopa Internacional. Cuando todo parece indicar que Rossi quedará colgado hasta que se vaya, ¿cuándo estará para atajar Chiquito?