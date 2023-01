El Loco Gatti y otra insólita crítica a Messi tras ser campeón del mundo: "Cuando gritaban Maradona..."

Desde su regreso a El Chiringuito, Hugo Orlando Gatti no hizo otra cosa que retomar su papel de ácido crítico de Lionel Messi. Aunque algunos pensaran que los haters de la Pulga iban a desaparecer con su consagración en Qatar, lo cierto es que el Loco volvió y con más fuerza. Luego de afirmar que el Dibu Martínez fue más determinante que el 10 en el título de la Selección argentina, el exarquero volvió a dejar una insólita frase en contra del astro.

En una nueva edición del famoso programa futbolero de España, el exguardametas de River, Boca y la Albiceleste hizo una comparación entre Diego Armando Maradona tan inédita como desopilante: "Hay canciones que pegan. Por ejemplo, cuando gritaban Maradona, pegaba. 'Maradooo, Maradooo' pega. 'Messi, Messi' no pega", disparó.

Como era de esperar, los demás panelistas de El Chiringuito se sorprendieron con la frase de Gatti. Claro, no fue otra comparación meramente futbolística, sino que una bastante insólita sobre las métricas de los cánticos de cancha.

Sus compañeros de programa le recordaron "Muchachos", el último gran hit de la hinchada argentina que quedó como la canción icónica de la consagración en Qatar. No obstante, Gatti insistió: "Messi no pega". De no creer.

