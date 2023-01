Atento River: Borré tomó una importante decisión sobre su futuro en Alemania

La novela, que ya tenía final anunciado, se terminó y Rafael Santos Borré no volverá a River, al menos por el momento. El colombiano se quedará en Frankfurt luego de que desde el club alemán le prometieran más protagonismo en el equipo. El delantero estuvo muy cerca de regresar, pero el Eintracht solamente pretendía una venta y el Millonario no estaba dispuesto a desembolsar mucho dinero ya que la intención de los directivos era conseguir un préstamo con alguna opción a futuro.

Martín Aráoz, representante de Borré, habló en las últimas horas y confirmó la decisión: "Lo de Rafa (Borré) es inentendible, que un jugador como él tenga 4/5 minutos por partido... Le dijo a la dirigencia y al DT que quería salir para tener minutos. Llegaron varias ofertas por Rafa. Nos dijeron que solo sale por venta".

La vuelta de Borré, deberá esperar.

"Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio", sentenció pero reiteró que "no se portaron bien con él". De esta manera, el sueño de los fanáticos de volver a ver a Borré con la banda roja en el pecho se esfumó pero la puerta quedó abierta para que en el futuro se produzca el regreso.

Con el regreso al trabajo, el plantel tendrá este viernes a su tercer refuerzo, el lateral izquierdo ex Talleres, de Córdoba, Enzo Díaz, que firmará un contrato por tres temporadas, en una operación que ronda los 2.500.000 dólares. Salomón Rondón, quien tiene todo acordado para jugar en River, llegaría el fin de semana.

En este mercado de pases, el Millonario ya contrató a Matías Kranevitter, que se lesionó y no jugará al menos por tres o cuatro meses, al tiempo que cerró también otro regreso como el de Ignacio Fernández, por lo que con las llegada de Díaz y Rondón se retira del mercado de pases veraniego.