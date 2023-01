La cruda sentencia de Sébastien Loeb tras un complicado día en Arabia: "Ya no pienso en..."

Muchos favoritos han sufrido este lunes en los 430km de especial entre el Sea Camp y Al-Ula, especialmente Sébastien Loeb, a casi hora y media de Nasser Al-Attiyah, el argentino Orlando Terranova (Prodrive), a más de una hora, Stéphane Peterhansel (Audi), con más de 32 minutos de pérdida, y el sueco Mattias Ekstrom (Audi), que cedió otros 37 minutos.

Esta inesperada situación, que se genera en la segunda etapa de competencia, deja a varios candidatos relegados aunque para Loeb ya está todo perdido: "Ha sido un infierno durante toda la especial. Pinchamos tres veces y tuvimos que reparar un neumático con las mechas. En cuanto a la conducción, ha sido interesante".

El Hunter de Loeb.

"Hemos hecho todo lo posible para conducir despacio, pero no hay nada que hacer, no se adapta en absoluto a nuestros neumáticos. Ya no pienso en la clasificación general. Viendo el recorrido de la especial, pensé que teníamos que terminarla aunque perdiéramos media hora. Pero no lo hemos conseguido, así que lo doy por perdido", expresó el francés.

Algo similar expresó Peterhansel, que si bien dejó valiosos minutos, son recuperables para el máximo ganador de la historia: "Para nosotros, ha sido un via crucis. Después de cuarenta kilómetros tuvimos dos pinchazos lentos atrás, y aún quedaban 390 km de enormes piedras; ha sido sólo supervivencia, hemos intentado llevar el coche hasta la meta y punto".

"Hemos perdido mucho tiempo y creo que tengo un problema con el casco, es demasiado pequeño y me duele la cabeza como nunca. No vamos bien, pero cuando veo a todos los BRX parados uno detrás de otro, alucino", cerró Peterhansel, que se ubica en el octavo lugar de la clasificación general.