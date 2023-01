La joyita de Boca que se iría a préstamo a un equipo del fútbol argentino

No hay lugar para él en Boca y lo darán a préstamo para que sume experiencia, pese a ser uno de los juveniles de mayor proyección del club y muy querido por la gente. Se trata de Aaron Molinas, uno de los futbolistas surgidos de la cantera del Xeneize, quien a sus 22 años jugaría en Tigre.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Boca tiene charlas muy avanzadas para ceder a préstamo a Aaron Molinas a Tigre.

*??Salvo que llegue una oferta superadora del exterior, el Xeneize desea que vaya al Matador.

*??Todo quedará supeditado a que el jugador arregle su contrato. pic.twitter.com/wu4yv6xawg — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 19, 2023

Por un lado, Boca rechazó una oferta de Santos Laguna para llevarse al jugador nacido en 2000 por una cesión de 150 mil dólares y una opción de compra de apenas dos millones de dólares. El entrenador Hugo Ibarra ya le había dado Molinas el ok para irse a préstamo, aunque el Consejo de Fútbol decidió no cederlo porque no convencieron los números.

En ese contexto, el periodista deportivo César Luis Merlo informó en Twitter: "Boca tiene charlas muy avanzadas para ceder a préstamo a Aaron Molinas a Tigre. Salvo que llegue una oferta superadora del exterior, el Xeneize desea que vaya al Matador. Todo quedará supeditado a que el jugador arregle su contrato".

Merlo, así, hizo notar que podría aparecer una oferta superior de un club extranjero que podría cambiar las cosas, pero si Santos Laguna de México no mejora las condiciones para quedárselo, Molinas se mantendrá en la Liga Profesional en el conjunto de Diego Martínez.

Si bien todavía no se conocieron los números correspondientes al préstamo, el futbolista que comenzó su carrera desde las Inferiores del Xeneize se iría por un año, a falta de negociaciones en su contrato. El club azul y oro tiene buena relación con la gente del Matador, después del préstamo exitoso de Mateo Retegui.

Molinas había estado cerca de llegar a Tigre en enero de 2022, pero en ese momento Boca dijo que no porque el jugador iba a ser tenido en cuenta para el plantel de Primera División. Un año más tarde, las condiciones cambiaron y sería el momento para que el volante ofensivo sume minutos con otra camiseta, ya en Victoria.