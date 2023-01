La sincera revelación de Schwartzman tras su triunfo en Australia: "Me..."

Diego Schwartzman, pese a las dudas que se generaron en los últimos días, comenzó con el pie derecho su participación en el Abierto de Australia 2023. El argentino venció al ucraniano Krutykh en cuatro sets con parciales de 6-4, 6-7 (6-8 el tie break), 6-3 y 7-6 (7-5).

El Peque, argentino mejor ubicado en el ranking mundial de la ATP, llegó con molestias musculares y su participación estuvo en duda hasta último momento. " Fue un partido muy largo. Hacía mucho que no ganaba, aparte llegué que no sabía si iba a poder jugar. Recién ayer hice puntos. Prepararse para jugar partidos tan largos de esa manera es una duda que tenía, más allá de que confío mucho en mi físico".

Sobre como trabajó en su cabeza la lesión que tiene, se sinceró: "Al final dejé de pensar un poco. Sin embargo cada vez que tenía que correr para el revés llegaba con slice, pegué mucho más slice de lo normal. Estaba re contra empastillado, todo permitido. Todo legal porque de acá vamos directo al doping".

"Me siento fuerte en los Grand Slam. Cuando me tocó la ronda que me tocó, por un lado dije bueno, si me tocaba por decirte Garín, no entraba porque la preparación no era buena", añadió Diego Schwartzman, quien se ilusiona con hacer un buen trabajo en el Abierto de Australia 2023.

En cuanto a las dificultades que le tocó atravesar en la jornada, el Peque contó: "Parecía un crucigrama que tenía que resolver todo el tiempo. Las tres horas que estuve en el vestuario no te digo que fue como si hubiese perdido el partido, pero casi. Estaba muy golpeado anímicamente. Estaba intentando resolver el partido y sentía que no me alcanzaba".

Para finalizar, Schwartzman mostró todo su descontento tras el parate de tres horas que sufrió su partido: "En el vestuario éramos 20 y ninguno entendía por qué paramos. Había jugadores que estaban cansados por el calor y es entendible. Había una temperatura alta, pero si esta va a ser la regla hay que suspender partidos en todos los torneos. No me parecía que era la forma. Había muchos jugadores que estábamos de acuerdo".