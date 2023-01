La confesión de Mourinho sobre Dybala y un elogio particular: "Es un muchacho especial"

Llegó a Roma por pedido especial del entrenador José Mourinho, cuando parecía que bajaba de nivel entre los grandes equipos europeos. Es Paulo Dybala, quien pasó de Juventus al equipo de la capital para relanzar su carrera luego de no aceptar un nuevo contrato en Turín. Y el técnico portugués reveló un gran detalle profesional sobre la Joya, que comenzó el 2023 como gran figura de la Loba con tres goles en dos partidos.

La Joya es la figura de la Roma en el comienzo de 2023.

Es que Mourinho se refirió a Dybala en conferencia de prensa después del doblete que marcó el argentino frente a Fiorentina, con una particular anécdota: "Tenía que regresar el 1º de enero de vacaciones. Le dije que sin él no le podíamos ganar a Bologna y que, en mi opinión, tenía que volver el 29 de diciembre. Me devolvió la llamada diciéndome que volvería el 27 para estar entrenando en Trigoria el 28".

El entrenador portugués siguió tirándole flores al delantero: “Paulo juega de manera diferente. A veces los jugadores pasan la pelota y la pelota parece estar cuadrada. Con Paulo, la pelota siempre es redonda y suave. Es demasiado bueno”.

Con Mourinho como entrenador, Dybala se convirtió en la máxima figura de Roma con facilidad y alcanza 10 goles en 16 partidos con la camiseta giallorossa, y muestra un excelente nivel en el inicio del año después de conseguir el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

Claro, Mou había bromeado también al respecto cuando dijo que Lionel Scaloni tenía que agradecerle por haber recuperado a uno de sus mejores jugadores para la Copa del Mundo. La Joya, si bien no tuvo una destacada participación durante el torneo, sí fue clave para conseguir el título con su penal frente a Francia en la definición de la final.

Para cerrar, el extécnico del Porto, el Inter y el Real Madrid entre otros dejó un elogio particular para su dirigido: "Así es Paulo, un muchacho especial".

Dybala, por su parte, viajó con su pareja Oriana Sabatini a Madrid para conocer a su ahijada Bella, hija del delantero español Álvaro Morata y su esposa Alice Campello, con quienes mantienen una gran relación.