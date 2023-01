El polémico dicho contra Boca y Bruno Valdez de un famoso tiktoker mexicano: "Te vas a un equipo más..."

TikTok es una red social con un alcance impresionante, con nuevas figuras que convocan muchísimo público y se convierten en generadores de opinión. Es el caso de Mike Máquina del Mal Chow, un tiktoker mexicano reconocido que participa como panelista de TUDN en su país y que saltó a la fama por sus polémicas declaraciones. En su último video, Mike dejó un insólito y lapidario comentario para el fútbol argentino tras el pase de Bruno Valdez a Boca.

Mike, reconocido hincha de América de México, de donde llegó el defensor paraguayo al Xeneize, fue durísimo contra la liga argentina y aseguró: "Es completamente oficial. Bruno Valdez es nuevo jugador de Boca Juniors. La frase 'descendiste a la liga argentina' se hizo canon".

El tiktoker mexicano, defensor a ultranza de la liga de su país y que asegura que el fútbol argentino es inferior en cuanto a calidad, criticó fuertemente al refuerzo de Boca, afirmó que no tiene nivel para jugar en su equipo y casi que agradeció su partida: "Por fin, después de dos años de estar becado en el América, nos pudimos deshacer de Bruno Valdez. Nos preguntábamos: '¿Quién será tan pendejo para llevárselo?' y llegó Boca y dijo 'presente'".

Para cerrar, Mike, quien ha tenido varios intercambios con streamers argentinos como La Cobra hablando mano a mano sobre fútbol mexicano y fútbol argentino, tiró un palazo para Boca y se mantuvo en su opinión: "En las últimas temporadas era claro que te quedaba muy grande el América y te vas a un equipo más chico. Adiós Bruno, te irá mejor en la liga argentina".

El defensor, por su parte, fue presentado en el Xeneize y lanzó una frase muy particular: "Me gusta mucho el festejo del Topo Gigio. Deberé hablar con Román (Riquelme) a ver si me deja, me gusta festejar así", aseguró.

Luego, Valdez, que fue llamado por Guillermo Barros Schelotto para la Selección de Paraguay, habló de sus expectativas al llegar a su nuevo club: "Tenía el deseo de jugar en Boca. Estoy muy feliz, orgulloso de vestir este escudo, ser de la historia del club. Quiero jugar ya, entrar a La Bombonera con toda la gente y darle las alegrías que se merecen", expresó.