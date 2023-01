Cuti Romero reveló por qué le gritó un gol a Mbappé en la cara: "Me había dado mucha bronca..."

La Selección argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de Qatar y cada vez se conocen más historias de los momentos icónicos que quedaron, captados por la televisión, por fotógrafos o incluso jamás vistos, de la interna del equipo albiceleste. Cristian Romero, el Cuti, hizo una revelación sobre por qué le gritó el gol de Lionel Messi, el tercero de Argentina en la final ante Francia, en la cara a Kylian Mbappé, después de que una foto de ese momento se viralizara en redes sociales.

El defensor de la Scaloneta, consultado por Cómo Te Va por esa situación en DSports Radio, comenzó con su explicación en referencia a la foto en la que se lo ve festejando desaforado y mirando directamente al delantero francés: "El otro día me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y después somos los malos los argentinos".

"Dije la verdad, me había dado mucha bronca porque cuando Enzo (Fernández) fue a hablar con Mbappé y él lo trató muy mal, me hizo enojar. Justo hace el gol Leo y me salió festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Son cosas que pasan en el momento, van a quedar en el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de que no es un ejemplo", completó Romero, en una descontracturada charla.

El defensor argentino, por otra parte, se divirtió al referirse al partido que tiene por delante este jueves, frente a Manchester City, donde se cruzará nuevamente con su compañero de Selección, Julián Álvarez: "El jueves jugamos con el City. Esperemos poder recuperarnos. Se va a tener que cuidar la Araña, que se ponga canilleras", se rio amenazante Cuti, firme defensor si los hay.

Otras frases de Cuti Romero

"El grupo tiene unos valores humanos terribles. Esos tres más grandes que marcan el camino y que nosotros los más chicos aprendemos de ellos. Es muy importante haber ganado y haber dejado esos valores que también como sociedad marca lo que somos como país y cómo vivimos el fútbol. Estamos orgullosos en todo sentido".

"Tengo la suerte de decir que me tocó vivir este momento con un cuerpo técnico que es una maravilla. Te hacen sentir desde el primer día con una confianza terrible, nunca se ponen en el primer lugar ellos. Es normal que un técnico quiera inflar el pecho, este es un cuerpo técnico bárbaro, que tiene claro lo que hacen y que siempre confían a muerte en ese grupo que habían llevado a Qatar".

"Siempre hay una banca atrás, te podés equivocar o pasa lo que sea y tenés la banca de todos ellos, te deja mucha confianza a la hora de entrar a la cancha, siempre sabés que estás respaldado, por el cuerpo técnico y por tus compañeros. A cada uno que le toca jugar puede hacerlo con la tranquilidad, como Enzo o Mac Allister que eran la sorpresa porque no habían estado tanto tiempo con nosotros, entraron y lo hicieron de la mejor manera".

"Más allá de la comparación que voy a hacer, por supuesto que son puntos diferentes, por ahí un equipo en un club es difícil que todos tiren para el mismo sector, muchas veces se piensa en lo individual, cada uno trata de resaltar cada uno, y era difícil. En la Selección, desde que llegué vi un grupo que estaba destinado a hacer lo que sea para lograr objetivos. Me enseñaron a vivirlo así".

"Más allá de que nosotros tengamos una competencia interna y que obviamente todos queramos jugar, está el máximo respeto cuando a uno le toca jugar y el otro está en el banco. El jugador de Selección tiene que tener algo diferente que te haga estar en el grupo, pero más allá de eso, lo dijo Scaloni, buscan lo humano y que tiren para adelante. Eso es el grupo nuestro. Al que le toca jugar, sabe que mira al banco y tiene a los compañeros que te apoyan, nadie está pensando 'que juegue mal así entro yo'. Lo vivimos así y conseguimos lo máximo, pero queremos seguir como grupo formando y creando para los jóvenes que van a venir".

"Contra Holanda me tocó salir y nos hicieron los dos goles, lo sufrí como nunca había sufrido un partido. Contra Francia, más allá de que se sufrió estaba adentro y concentrado para tratar de ayudar a dar vuelta la situación. Estábamos bien, todos los días me pongo a ver la final y es increíble lo que jugamos ese partido, hasta el minuto 80 que nos metieron dos goles. Nos lo merecíamos por todo lo que habíamos hecho".

"Me pasaron la final hace una semana, no la encontraba con un relator argentino, la veo todos los días. Lo disfruto al máximo. Ahora que pasaron unas semanas me cae la ficha, es una locura lo que logré como jugador y lo que logramos como grupo".

"Era un partido complicado porque sabíamos lo que era el rival, la jerarquía que tenían, pero siempre pensamos en nosotros y confiamos en el juego nuestro. Quería enfrentarme a Francia desde el primer momento en una hipotética final. En una ronda de truco lo dije, que quería que nos toque Francia. Por suerte se dio. Hasta los 80 minutos habíamos dominado de una manera increíble, jugando al fútbol, dominando en todos los sectores. Tiene los otros condimentos que la hacen aún más linda. Por suerte ganamos por penales, el Dibu se hizo enorme de nuevo y nos va a quedar en el recuerdo ese partido".

Sobre el penal de Gonzalo Montiel, Romero explicó que no habló con él de su tranquilidad a la hora de patear: "Sabés que no hablé de eso. Vi el primer penal de Leo y después no vi ningún otro penal. Estaba arrodillado en el piso, rezándole a Dios que se nos dé y no vi otro penal. Cuando veo el video, la caminata parece que está haciendo kilómetros, pero Gonza pateó bien, tiene una tranquilidad terrible y por mérito de él convirtió y salimos campeones del mundo".

"En el día a día, desde que llegamos a Qatar, se veía que todos estábamos listos para jugar, el técnico sabía que a quien pusiera lo iba a hacer de la mejor manera. La cantidad de opciones que tenía era lo que hacía que el técnico hiciera cambios. Por el rendimiento individual de cada uno y porque tenía opciones para hacerlo. Al que le tocó jugar lo hizo de una mejor manera".

"A la hora que llegamos, que eran como las 4 de la mañana, lo hablamos con Licha (Lisandro Martínez) y Moli (Nahuel Molina), que siempre estamos en comunicación, no lo podíamos creer la cantidad de gente que nos estaba esperando por todos lados. Fue lindo, en el momento lo disfrutamos muchísimo, que había 5 millones de personas, no pudimos hacer ni dos km que nos tuvimos que volver. Hoy que veo fotos y videos de la cantidad de gente que había y lo que generamos en el país te emociona, es lo más lindo que hay ver unido a nuestra sociedad que no la pasa de la mejor manera, ver una unión que se generó a fin de año, es una alegría enorme".

"La verdad que no, obviamente que en otra época hubiera sido complicado, pero desde mi lugar me recibieron de la mejor manera, el club me tiene mucho cariño, la gente lo mismo, me lo demuestran hasta el día de hoy. Es lindo que te reconozcan y me lo esperaba, más allá que era algo complicado de pensar. Estoy agradecido".

"Fue lo mejor que nos podría haber pasado era perder el primer partido, porque después lo que se vio como grupo fue increíble, demostramos mucha fuerza para enfrentar el Mundial".