"Chile no será un rival fácil en el Mundial de rugby"

Martín Domínguez no oculta su alegría del otro lado de la cordillera. El mendocino transita un gran presente como parte del staff del seleccionado de rugby de Chile que crece a pasos agigantados. Los Cóndores lograron acceder por primera vez a una Copa del Mundo y el mendocino fue parte de un hecho histórico para el deporte del país trasandino.

El ex preparador físico de Godoy Cruz llegó a Chile en 2018 en busca de nuevos desafíos. Primero, arrancó en el club Prince of Wales Country Club y gracias a una mediciones en el equipo de seven nacional, inició lazos con la Federación, para integrarse a trabajar de manera definitiva a fines de 2019 como encargado del área de mediciones.

Chile competirá por primera vez en una Copa de Mundo.

El rugby trasandino tuvo un crecimiento superlativo en los últimos años y Domínguez marca los tres puntos fundamentales de esa curva ascendente: "Seleccionar jugadores que realmente se sientan comprometidos con el proyecto, ya que los desafíos son enormes, por ende el sacrificio es mayor, formar un staff profesional donde cada uno buscar crecer día a día y por último, no bajar nunca los brazos. Por supuesto que el momento de pandemia fue durísimo, pero como equipo nos pegó bien, pudimos hacer un crecimiento físico enorme. Fue una organización muy buena de parte de todos para aprovechar ese momento sin competencia".

Los Cóndores debutarán en el máximo torneo de selecciones en la próxima cita de Francia 2023 luego de lograr la clasificación tras eliminar en el repechaje a Estados Unidos: "Nuestra mayor ambición es ser lo más competitivos posibles, sabemos que nos tocó una zona muy difícil (Japón, Samoa, Inglaterra y Argentina), pero no vamos a ser fáciles, estos chicos están trabajando durísimo, venimos de una gran post temporada donde subimos algunos escalones y lo mismo estamos haciendo durante esta pretemporada".

Chile debutará en la cita ecuménica ante Japón (10/09), luego se medirá con Samoa (16/09), Inglaterra (23/09) y cerrará el grupo D con Argentina (30/09).