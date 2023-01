El tremendo recibimiento a Juanfer Quintero en Junior de Barranquilla: cuándo podría debutar

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero se despidió del mundo River y, tras algunos días donde su destino en duda, finalmente fue presentado como nuevo jugador de Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. El evento fue presenciado por más de 44 mil hinchas.

uD83CuDFA5¡Así se vivió la presentación de Juan Fernando Quintero en el Metropolitano!



uD83DuDC4FuD83CuDFFCUna completa locura, una #JuanFerLocura#VamosJunioruD83DuDD34??uD83DuDD35 pic.twitter.com/aB0Hm5JP1U — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 16, 2023

Bajo el lema "King-tero", los hinchas del Junior ovacionaron a su refuerzo estrella, quien junto a su familia, agradeció el increíble recibimiento y posó con su nueva camiseta: "Muchas gracias a todos por este recibimiento. Estamos agradecidos, no hay palabras para describir esto de mi parte y mi familia. Estoy donde quiero estar, no podía decirle a esta gente que no", expresó el ex volante de River.

Tras no arreglar un nuevo contrato con el Millonario, Quintero llegó en condición de libre a su nuevo club y firmó por su contrato por un año. En su nueva casa, afrontará triple competencia en esta temporada 2023 (Torneo local, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana).

Cuándo debutará con la camiseta de Junior

El pasado 16 de octubre, el entonces jugador de River tuvo un incidente con el árbitro Fernando Echenique, ya que en dicho encuentro cuando el conjunto Millonario perdió 1-2 con Rosario Central, Quintero empujó al juez, por lo que lo castigó con tres partidos, de los cuales alcanzó a pagar una fecha.

Es así que Juanfer está debiendo dos partidos, lo cual lo saca de las dos primeras fechas de la Liga 2023, por lo que no podría jugar contra Águilas Doradas y el Independiente Medellín. Entonces, el debut de Quintero se espera que sea en la tercera fecha, el 5 de febrero, cuando Junior visite al Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.