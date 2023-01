El gesto de la hinchada del Flamengo sobre Maradona y Pelé que emocionó a Zico

El mundo del fútbol todavía sufre y recuerda día a día a Diego Armando Maradona y Pelé. Durante el Mundial de Qatar 2022, la hinchada argentina celebró con menciones a D10S, mientras que la torcida verdeamarelha rezó por la salud de O Rei. A poco más de dos semanas de la muerte del crack del Santos, los fanáticos del Flamengo acataron un pedido de Zico sobre una canción hiriente para las dos figuras históricas.

Pese a que son de diferentes ciudades, la rivalidad entre Flamengo y Santos es fuerte. En el marco de ese duelo, la torcida del Mengao denostaba a Pelé y Maradona para darle más valor a Zico, uno de los grandes números 10 que sucedieron al fallecido el pasado 29 de diciembre, con una canción bastante reprochable: "Zico, Zico, Zico, Zico... O Pelé e maconheiro, Maradona cheirador". El cántico, una versión rojinegra de "Mil Gols", utiliza la marihuana y la cocaína para atacar a O Rei y Pelusa.

Sin embargo, los rubronegros retiraron esas estrofas hirientes hacia dos de los mejores de la historia, algo que Zico, campeón de la Libertadores en 1981, agradeció en sus redes sociales: "Muchas gracias Nación, esto es Flamengo. Recibí muchos mensajes, espero que sea un año de muchas victorias y conquistas. Saludos rojinegros".

Zico junto a Pelé, que vistió la camiseta de Flamengo en un partido de exhibición.

Fue el propio Galinho quien les pidió a los hinchas que cambiaran la canción: "Todos saben lo mucho que quiero a la torcida del Flamengo, lo agradecido que estoy por lo que hicieron y hacen por mí. Sé que fue de una parte y no de todos y quisiera hacer este pedido de no cantar esta canción que habla de Pelé y Maradona. Comprendan lo que estos jugadores significan para sus países y también para mí. Si quieren honrarme, usen la creatividad de lo que te he ofrecido a lo largo de mi carrera. Gracias y un saludo", expresó en un video hace algunas semanas.

Ahora, la histórica canción de la torcida que hace de local en el Maracaná hace mención a dos ídolos modernos de la historia del Flamengo: "Zico, Zico, Zico... Gabigol es el artillero, Adriano el Emperador". Precisamente, el ex crack del Inter de Italia se mostró muy emocionado por la muestra de cariño.

Además, Gabigol debutó con la 10 en la espalda, dorsal que tomó tras el retiro de Diego Ribas. Tras marcar un gol, el delantero aseguró que el tanto fue para Zico: "Dia especial con la camiseta de nuestro rey. Le prometí mi camiseta y un gol, espero encontrarlo pronto para regalársela. Es increíble ese sentimiento de formar parte de la historia, ahora espero ser campeón de muchas cosas y escuchar más canciones con mi nombre al lado de ídolos del Flamengo".