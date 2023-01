Duras críticas contra Messi por su actuación en la derrota del PSG: "Se estaba..."

El París Saint Germain sufrió su derrota consecutiva en condición de visitante y los medios franceses fueron críticos con la actuación del equipo de Christophe Galtier, quien se mostró decepcionado con lo visto en cancha. Tanto L'Equipe, como Le Parissien y RMC, calificaron con bajos puntajes a varios futbolistas pero apuntaron directamente contra Lionel Messi y Neymar.

Ambos medios le pusieron 4 puntos al rosarino y escribieron: "No vimos la extravagancia del balón al pie que estamos acostumbrados a ver. El argentino intentó trabajar para su equipo llegando sobre todo a recuperar balones en sus treinta metros, antes de hundirse en un segundo tiempo". "Transmisiones fallidas e influencia limitada. El reciente campeón del mundo sufrió como el año pasado dentro del Roazhon Park", fueron las palabras seleccionadas por Le Parissien.

Neymar y Messi, criticados tras la derrota.

Pero RMC Sport no se quedó con lo visto en la cancha y fue lapidario con el capitán de la Selección argentina en el artículo firmado por Daniel Rolo: "Hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial, estaba entrenando. Ahora, se acabó. Es titular porque Galtier, el gran revolucionario con Campos, lo deja en el campo".

El mismo periodista estaba muy filoso y destrozó a Neymar: "¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?. No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó (222 millones de euros), es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida".

La derrota ante Rennes dejó la Ligue 1 abierta ya que el Racing de Lens se puso a tres puntos de un PSG que tendrá por delante una eliminatoria de la Copa de Francia (ante Pays de Cassel), viajará a Arabia Saudita para chocar con el Riyahd Season, que será dirigido por Marcelo Gallardo, y ya deberá pensar en los octavos de la Champions sonde se medirá ante el Bayern Múnich.