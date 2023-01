La felicidad de Kevin Benavides resumida en una frase bien argentina: "Elegí creer"

Kevin Benavides (KTM) se hizo con el Rally Dakar 2023 en la última etapa, a la que llegó con 12 segundos de desventaja respecto al australiano Toby Price (KTM), subcampeón. El salteño avisó que saldría a acelerar fuerte, lo hizo, y le sacó 55s a su compañero de equipo. Apenas arribado al final, el bicampeón emuló a la Selección argentina con una frase viral.

"Elegí creer. Sabía que podía lograrlo, sabía que tenía que dar mi 100 por ciento. Hice lo mejor que sé hacer, que es andar en moto y nada más. Lo hice el 15/01 del 2021 y el 15/01 de 2023 lo volví a hacer. Elegí creer y acá estamos. Gracias a todos por el apoyo que me han dado, el teléfono explota ahora mismo así que gracias, gracias", expresó emocionado.

Luego, agregó: "Esta mañana no tenía nada en mente solo seguir concentrado en cada uno de los kilómetros que había que recorrer, desde el primero hasta el 136. Es increíble conseguir la victoria después de este Dakar tan loco y por tan poca diferencia". Benavides, que triunfó por 43 segundos, se llevó las dos últimas etapas y sumó su segundo Dakar, que había ganado con Honda en 2021. "Soy el primero en ganar con dos marcas de motos distintas y me siento muy orgulloso”, señaló.

Price, su rival y compañero, no ocultó su decepción luego de lo ocurrido. El australiano realizó un balance de su carrera y fue crítico con la organización: "Mi primera sensación es de decepción, claro está, después de tanto que hemos pasado, pero bueno, Kevin ha hecho un trabajo estupendo. Me frustran un poco los cambios de reglamento en algunos 'waypoints' que ahora hay que validar a 20 metros, porque por eso he tenido que dar media vuelta tres veces en la etapa de hoy".

"Creo que Kevin ha marcado la diferencia al dar media vuelta solamente en uno de los waypoints. Los otros dos me han hecho perder la carrera. No cabe duda de que el Dakar de 2023 ha sido más duro que el de 2022", afirmó el ganador de las ediciones de 2016 y 2019.