La ¿sorpresiva? decisión de Ibarra con Rossi a horas del viaje a Abu Dhabi

De viaje a Río de Janeiro, pero con escala en Abu Dhabi. Agustín Rossi firmó un contrato por cuatro años y medio con Flamengo y se irá libre de Boca en julio pero, en el primer torneo oficial del año para el Xeneize, el entrenador Hugo Ibarra habría tomado una ¿sorpresiva? decisión con el arquero: lo llevará con el equipo al partido que jugará ante Racing por la Supercopa Internacional.

Hugo Ibarra habría decidido que Rossi viaje a Abu Dhabi para enfrentar a Racing.

¿Por qué es una sorpresa que esté Rossi? En primer lugar, Flamengo le había ofrecido a Boca llevarse al futbolista por 300 mil dólares y el club argentino respondió que no quería negociarlo, por lo que se entendió que seguiría siendo parte del plantel incluso habiendo arreglado su salida sin dejar un centavo.

El arquero de 27 años siguió entrenándose normalmente y fue titular en el amistoso de verano ante Independiente, aunque Ibarra siguió probando con Sergio Romero y Leandro Brey en el amistoso ante Everton.

El próximo lunes 16 el plantel viajará hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde el viernes 20 enfrentará a Racing Club en Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional. A tierras árabes viajarían 30 jugadores, entre los que estaría Rossi. En ese sentido, la lógica indicaba que en ese encuentro atajara el que fue titular y figura durante todo 2022, pero ante la salida confirmada del arquero la duda surgió.

De hecho, el periodista Julio Pavoni aseguró que, hasta esta semana, la idea era que el ex Lanús no viajara: "Estoy en condiciones de afirmarlo, Agustín Rossi no viajaría al partido con Racing en Abu Dhabi. No está en la lista. No viajaría a Abu Dhabi. Yo me aventuro en decir que el arquero titular es Javier García y no Sergio Romero", manifestó.

"Hasta el día de hoy, Rossi no viaja. Pueden pasar cosas de acá al 15 (el día anterior al viaje), quedan tres días. En principio, Agustín Rossi no viaja a Abu Dhabi para enfrentar a Racing. Entiendo esto como una resolución como consecuencia del precontrato que firmó con Flamengo", había explicado el periodista de TyC Sports.

La bronca se hizo notar en Boca este viernes, cuando Mauricio "Chicho" Serna se refirió a las negociaciones con Rossi: "Está muy claro todo el esfuerzo que hizo el club. De la propuesta inicial a la última, cambió completamente, hubo una mejoría muy grande. Hicimos un gran esfuerzo, se hicieron muchas propuestas y se mejoraron. Tratamos de llegar a satisfacer a su agente y a Agustín, pero no fue suficiente parece. Ha tomado una decisión con su agente, ya lo hicieron público".

En ese sentido, el integrante del Consejo de Fútbol fue picante y hasta dejó en el aire la posibilidad de que Rossi volviera a jugar en Boca: "Si juega o no, eso no lo defino yo. ¿Qué pensarán nuestros hinchas? Hay que preguntarle cómo se sienten, pero hay que seguir, no nos podemos quedar en un nombre. Hay que seguir, este es el Mundo Boca y hay que ir adelante con todo".

Por otra parte, Ibarra mismo no quiso confirmar al arquero para este semestre y fue tajante: "Agustín terminó jugando el último partido con Independiente. Estaba decidido que yo iba a traer otros arqueros, después se verá. Hoy terminamos un partido más, nos queda viajar para jugar con Racing. Lo evaluaremos en la semana, yo ahora no me puedo poner a hacer un análisis de Agustín".

Finalmente, al referirse al partido contra Racing, el técnico indicó: "Tengo una semana todavía para pensarlo. Todos los que han atajado lo han hecho bien. Mañana (por este sábado) haremos la lista tranquilos. Con tranquilidad decidiremos quien viaja".

De esta forma, es una sorpresa que Rossi sea parte de la lista de convocados para viajar a Abu Dhabi de cara al encuentro ante Racing por la Supercopa Internacional. ¿Se confirmará que se sube al avión?