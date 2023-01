La advertencia del DT del PSG tras el reencuentro de Messi y Mbappé: “Que puedan…”

Lionel Messi y Kylian Mbappé, otra vez juntos. El argentino y el francés, casi un mes después de la histórica final del Mundial de Qatar 2022 que consagró campeón al equipo de Lionel Scaloni, se juntarán por primera vez en un campo de juego en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Rennes, por la Ligue 1, tras las vacaciones de ambos. Y el técnico del equipo francés, Christophe Galtier, se refirió al reencuentro entre los futbolistas, que no tuvo nada particular.

Christophe Galtier, en conferencia de prensa. (PSG)

"Es importante que estén juntos. El reencuentro va muy bien. Kylian fue muy bien recibido en el vestuario por Ney y Leo. Nuestros jugadores han estado dispersos durante casi dos meses. A día de hoy, empezamos a encontrar entrenamientos colectivos con nuestros sectores de juego más equilibrados", aseguró Galtier en la conferencia de prensa de este sábado, previa al duelo de este domingo ante Rennes.

El entrenador francés explicó que lo más importante es que se formen circuitos de juego ofensivos para lograr resultados: "Intentamos asegurarnos de que los jugadores encuentren una cierta conexión en el juego. Depende de mí y de mi cuerpo técnico asegurarnos rápidamente de que puedan redescubrir el placer de jugar juntos, de reconectarse y que haya muchas más conexiones entre líneas que en nuestros partidos posteriores a la Copa del Mundo".

Claro, sin Messi un par de partidos y sin Mbappé en otros, el PSG se desconectó y por momentos tambaleó, e incluso perdió el invicto en la Ligue 1 con una dura derrota ante Lens el 1° de enero. La noticia de la vuelta de dos de sus delanteros estrella, más Neymar, confirma que el tridente

Por otro lado, Galtier contó que Mbappé no tendría problemas para estar desde el comienzo frente a Rennes: "Se recuperó bien, como Achraf Hakimi. Están listos para jugar y disponibles para el grupo. Kylian no me parece marcado por la decepción de no haber ganado el Mundial. Está bien, disponible, sonriente. Entrena con normalidad, como un gran profesional".

“Contra Rennes será difícil. Son uno de los mejores equipos de la liga. Tienen un juego definido, y hay un gran ambiente allí. Será un partido muy abierto. Tendremos que estar atentos en la posición defensiva porque se proyectan mucho hacia adelante, tenemos que imponer nuestro juego y ser mejores en el manejo del balón que ante el Angers", comentó también el DT del PSG.

Además, Galtier explicó: “En la Ligue 1, los equipos están completamente desinhibidos. Lo vimos ante el Angers que venía con mucha ambición. Y no es el único. Cuanto más difíciles sean los partidos, mejor para nosotros. Nos exige a subir de nivel y no hay rutina".