Juan Cruz Yacopini y Sebastián Halpern, dos mendocinos en el top ten de la general

Juan Cruz Yacopini y Sebastián Halpern llegaron a Arabia Saudita con muchas expectativas. Ambos expresaron que el objetivo era igualar, o mejorar lo hecho en la edición pasada del Rally Dakar, y para eso tenían que meterse dentro de los mejores de la general de autos. Este sábado, luego de la 13ra etapa, los dos están en ese tan ansiado lugar y hablaron de sus tareas.

El joven piloto del Gazoo Racing explicó: "Fue un gran día para nosotros. Arrancamos muy bien, me sentía muy cómodo. La primera parte de la duna fuimos bastante rápido y tratando de apretar lo máximo que podíamos, porque sabíamos que teníamos adelante a dos autos 4x2 y en la arenas se les complica. Quedamos 8.º en los autos, 7º en la general. Así que estamos súper contentos, así que mañana voy a tratar de proteger este segundo séptimo puesto. Vamos a salir a fondo, pero tranquilos".

"Estamos bien y mejor que el año pasado. El año pasado quedé 20, con bastante problema mecánicos. Este año mejoré 13 puestos de momento y me he sentido mejor más allá del resultado numérico. Me he sentido muy cómodo con Dani (su navegante) y con la nueva Hilux, así que estoy muy contento. Y sí, obvio, firmaba que sea así", cerró.

Halpern, por su parte, realizó una sentida reflexión sobre su estadía en la competencia y confesó que después de los problemas que tuvo durante la primera parte del Dakar, veía muy lejos el objetivo. Sin embargo, y aprovechando también el gran trabajo que está haciendo Ronnie Graue en la navegación, pasaron del lugar 46 al décimo en pocos días. Un remontada que lo emociona.

"En el día 2 que estábamos en el puesto 46, manejando 200 km sin dirección hidráulica, pensábamos que el sueño de estar top 10 se nos iba. Pero trabajamos duro hasta el final y lo hicimos cada día. Era el objetivo estar top 10. No hay que darse por vencido nunca y no hay que dejar de soñar", expresó el mendocino del X-Raid.