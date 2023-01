La respuesta de Riquelme a Flamengo por Rossi que dejó azorados a todos en Brasil: "Nos dijo que…"

La firma del precontrato de Agustín Rossi con Flamengo días atrás, no cayó del todo bien en Boca. Si bien era sabido que podía ocurrir, los directivos xeneizes no perdían las esperanzas de poder convencer al arquero para que renueve su contrato y permanezca un tiempo más en el club del que fue figura estelar en las últimas consagraciones.

Agustín Rossi.

Ante esto, el club de Río de Janeiro sigue insistiendo para poder tener lo antes posible entrenando con el plantel pero Juan Román Riquelme se la está haciendo difícil. Algunas versiones revelaron que Boca rechazó una oferta de 300 mil dólares del Mengao para destrabar su salida pero, según cuenta el diario Olé, la mesa chica del xeneize no atiende los teléfonos como tampoco quisieron recibir a los enviados del Fla para negociación con el agente de Rossi y abrochar su salida.

De hecho, confesaron que trataron de llegar a Riquelme pero su respuesta los dejó azorados y sorprendidos, ya que no logran entender que un club no acepte ni siquiera escuchar la oferta de otro por un jugador que en meses se irá sin dejar un peso. "Nos dijo que estaba de vacaciones", expresaron por lo bajo y avisaron que no se quedarán de brazos cruzados.

Es por eso que ahora, el actual campeón de la Copa Libertadores, prepara una segunda oferta ya que no quiere esperar hasta julio para poder tener a Rossi. Del otro lado, el Consejo de Fútbol sigue cerrado y especulará hasta último momento para luego tomar una decisión sobre el futuro del arquero, es decir, si lo libera o lo manda a entrenar con la Reserva hasta que se vaya.

Ayer, Julio Pavoni de TyC Sports, informó que "Agustín Rossi no viajaría al partido con Racing en Abu Dhabi. No está en la lista. No viajaría a Abu Dhabi. Yo me aventuro en decir que el arquero titular es Javier García y no Sergio Romero", una determinación que no sorprende teniendo en cuenta que ya tuvieron una conducta similar con Molina, Buffarini y Pavón.