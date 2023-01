El fulminante comentario del Kun Agüero a Piqué sobre la canción de Shakira: “Se la…”

El mundo, no solamente de la música, está hablando de las consecuencias que trajo el nuevo hit del productor argentino Bizarrap. La music sessions #53, la cual lanzó en colaboración con Shakira, está en boca de todos. La cantante colombiana dio a conocer una canción dedicada a su ex pareja y a su nueva novia.

En apenas 24 horas el nuevo hit alcanzó 50.000.000 de reproducciones en la plataforma de YouTube, mientras que en Spotify pasó los 12.000.000. Como no podía ser de otra manera, el tema fue abordado en el marco de la Kings League, que es un torneo de futbol 7 transmitido por la plataforma Twitch y que tiene a Gerard Piqué e Ibai Llanos como los fundadores.

Sergio En una de sus transmisiones en vivo, el campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España informó que Casio (marca de relojes a la que Shakira nombra en su canción) es un nuevo sponsors del torneo. El defensor repartió un regalo para cada uno de los presidentes de los equipos.

En tono de broma y haciéndose el inocente, Ibai lanzó el interrogante acerca de la causa que llevó a la marca a meterse en el certamen: "Una pregunta, ¿qué ha pasado? No me he enterado. ¿Ha pasado algo?". En ese instante ingresó en escena la figura de Sergio Agüero.

"Kun, ¿por qué entró Casio?", le preguntaron al argentino. Sin dudarlo, y con su humor característico, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda soltó: "Por la canción de Shakira". Además, sin filtro, Agüero sentenció sobre Piqué: "Creo que sí. Se la comió toda entera a la canción".